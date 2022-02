Consultez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Auston Matthews et Michael Bunting ont inscrit les autres buts des Maple Leafs, qui ont perdu un troisième match d’affilée. Matthews a aussi amassé deux aides.

Adam Boqvist et Brendan Gaunce ont inscrit les autres buts des Blue Jackets, tandis que Jean-François Bérubé a réalisé 39 arrêts.

Avec son deuxième but de la rencontre, Laine a offert aux Blue Jackets une troisième victoire consécutive.

Dès le début de la prolongation, Jakub Voracek est entré en territoire des Maple Leafs et a immédiatement remis à Laine, qui a inscrit le but vainqueur avec un tir des poignets dans la partie supérieure du filet.

Aaron Bracy, Associated Press

Ivan Barbashev, Brayden Schenn et Brandonf Saad ont réussi les autres filets des Blues, qui ont montré une fiche de 3-1 durant leur voyage dans l’Est.

Tarasenko mène les Blues avec 19 buts et 46 points.

Il a fait mouche 42 secondes après un but égalisateur d’Oskar Lindblom.

Vladimir Tarasenko a brisé l’impasse en milieu de troisième période et les Blues de St. Louis ont vaincu les Flyers de Philadelphie 4-1, mardi.

PHOTO DERIK HAMILTON, ASSOCIATED PRESS

Les Predators battent les Panthers 6-4

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Tanner Jeannot (84) et Sergei Bobrovsky (72)

Les Predators de Nashville ont mis fin à une séquence de quatre défaites en battant les Panthers de la Floride 6-4, mardi.

Tanner Jeannot a marqué deux buts, tandis que Filip Forsberg a amassé un but et une aide. Mikael Granlund, Yakov Trenin et Roman Jusi ont été les autres buteurs des Predators.

Matt Duchene a récolté deux aides et David Rittich a effectué 44 arrêts.

Granlund a donné les devants aux siens avec 5 : 31 à jouer en troisième période lors d’un avantage numérique. Jeannot a complété la marque dans un filet désert.

Sam Reinhart, Radko Gudas, Sam Bennett et Aaron Ekblad ont inscrit les filets des Panthers, alors que Jonathan Huberdeau a obtenu deux aides.

Sergei Bobrovsky a réalisé 27 arrêts.

Les Panthers ont perdu à domicile pour la première fois en 10 matchs.

Paul Gereffi, Associated Press