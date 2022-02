(Brossard) Ryan Poehling aura finalement droit à un sursis. L’attaquant, qui s’est entraîné avec les réservistes lundi, sera finalement de la formation du Canadien mardi soir, contre les Devils du New Jersey.

Guillaume Lefrançois La Presse

Si on se fie aux combinaisons observées à l’entraînement, l’ancien choix de premier tour du CH formera un trio avec Joel Armia et Cole Caufield.

Lundi, Ducharme avait rappelé qu’Alexander Romanov avait bénéficié, à long terme, du match qu’il a passé dans les gradins en novembre dernier. La déclaration de l’entraîneur-chef laissait présager que le même sort serait réservé à Poehling.

L’explication réside possiblement dans l’état de santé de Christian Dvorak, blessé au haut du corps. L’équipe avait indiqué avant l’entraînement de lundi que le plus ou moins loquace attaquant n’avait pas reçu le feu vert pour un retour au jeu. Après l’entraînement, Ducharme avait plutôt dit que Dvorak avait bel et bien le feu vert.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak

Mardi matin ? « Il a le feu vert médicalement, mais il faut qu’il soit prêt à jouer un match dans la Ligue nationale », a souligné Ducharme, rappelant que Dvorak avait raté les derniers matchs avant la pause. Dvorak n’a effectivement pas joué depuis le 24 janvier.

Mais en retardant le retour de Dvorak, le Tricolore s’achète aussi du temps. Lorsqu’il quittera la liste des blessés, Dvorak deviendra le 24e joueur du CH en santé. Il faudra donc soustraire un joueur de la formation, et à l’heure actuelle, il faudrait que ce soit un attaquant, puisque l’équipe ne compte que deux gardiens et six défenseurs en santé. Or, les deux seuls attaquants qui peuvent être renvoyés à Laval contre Poehling et Caufield, et on devine que le renvoi de ces anciens choix de premier tour ferait jaser.

Pour être cédés à Laval, les autres attaquants excédentaires doivent d’abord être soumis au ballottage.

Cela dit, Poehling traverse des moments difficiles, lui qui montre une fiche de -12 en 11 matchs depuis le début de 2022, avec un seul point à son dossier. Le jeune homme a reconnu que la pause est arrivée « au bon moment ».

« La saison est longue, tu sais que t’auras pas 82 bons matchs, ni même 60, a-t-il rappelé. Tu dois en être conscient, mais l’important est que les mauvais matchs ne s’enchaînent pas. »

De son côté, Rem Pitlick sera laissé de côté pour une première fois depuis son arrivée à Montréal. Sa dégringolade dans la hiérarchie est spectaculaire. Le 29 janvier, il passait 19 min 38 s dans la défaite de 7-2 contre les Oilers. Le lendemain, le retour des ailiers Brendan Gallagher et Paul Byron réduisait son temps d’utilisation à 8 : 38. Le voici maintenant comme 13e attaquant.

Pitlick a toutefois montré un différentiel de -5 dans les deux matchs mentionnés plus haut. Avant cela, il avait amassé cinq points en sept matchs à son arrivée avec le Canadien.

« On aime ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé. Mais on parlait de compétition hier. Tu dois garder le même niveau de jeu même si t’as un peu moins de minutes et que ton rôle change un peu. Il doit continuer à prendre de la maturité. C’est encore un jeune », a répondu Ducharme.

Montembeault a besoin de temps

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Cayden Primeau aura droit à une nouvelle chance.

Devant le filet, Cayden Primeau aura droit à une nouvelle chance. Il tentera surtout de mettre fin à la vilaine séquence de quatre matchs de suite au cours desquels le Tricolore a employé ses deux gardiens. Lors des deux dernières rencontres, c’est lui qui est venu en relève à Samuel Montembeault. Avant cela, Primeau n’avait pas terminé ses deux départs, accordant trois buts en une période contre Anaheim, et cinq buts en deux périodes contre le Minnesota.

Le hic, c’est que Montembeault n’est toujours pas pleinement remis de sa blessure à un poignet.

« Tout le monde a eu une pause. Sam n’est pas à 100 %. On veut lui donner du temps pour ne pas aggraver sa blessure », a expliqué Ducharme.

Parlant de gardiens, Carey Price (genou) s’est exercé en équipement complet avant l’entraînement. Cette fois, il a notamment effectué des exercices de patinage, de même que d’interception de rondelles derrière son filet. De son côté, Michael McNiven (haut du corps) a également chaussé les patins. Aucune date de retour n’est connue dans son cas.

