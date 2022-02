Le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask pourrait annoncer sa retraite au cours des prochains jours.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Selon des informations obtenues par Fluto Shinzawa, de The Athletic, Rask, qui n’a pas joué depuis le 24 janvier, serait présentement en discussion avec sa famille à ce sujet.

Le cerbère de 34 ans, qui a disputé 564 rencontres en 15 saisons dans la LNH, a subi une intervention chirurgicale à la hanche pendant la saison morte. Il a recommencé à patiner en novembre et a signé un contrat d’un an et 1 million avec les Bruins le 11 janvier. Deux jours plus tard, il revenait au jeu dans une victoire de 3-2 face aux Flyers de Philadelphie.

Rask a joué de nouveau le 18 janvier, puis le 22 janvier avant de disputer un quatrième et dernier match le 24 janvier contre les Ducks d’Anaheim, accordant cinq buts sur 27 tirs. Après la rencontre, il a mentionné avoir ressenti un inconfort à la hanche et n’a pas rejoué depuis.

« Je lui donne tout le crédit du monde, a mentionné une source à Fluto Shinzawa. Il a tout bien fait. Il ne se sentait juste par aussi bon que ce qu’il pensait qu’il serait. »

Lundi, l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a indiqué que Rask ne s’entraînerait pas avec l’équipe cette semaine.