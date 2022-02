L’épreuve se déroulera dans les fontaines de l’hôtel Bellagio. Les joueurs seront transportés par bateau jusqu’à la surface de jeu, où ils devront atteindre cinq cibles le plus rapidement possible.

(Montréal) L’attaquant du Canadien de Montréal Nick Suzuki participera à une épreuve qui se déroulera dans les fontaines de l’hôtel Bellagio dans le cadre du concours d’habiletés qui précédera le match des étoiles de la LNH, a annoncé la ligue par voie de communiqué jeudi.

La Presse Canadienne

Suzuki sera opposé à Jonathan Huberdeau, Claude Giroux, Jordan Eberle, Roman Josi, Zach Werenski et Mark Stone. L’Américaine Jocelyne Lamoureux-Davidson participera aussi à cette compétition.

Celle-ci se déroulera dans les fontaines de l’hôtel Bellagio. Les joueurs seront transportés par bateau jusqu’à la surface de jeu, où ils devront atteindre cinq cibles le plus rapidement possible. L’épreuve se déroulera sous forme de tournoi éliminatoire, jusqu’en finale. Les jets des fontaines, ainsi que la brise qui balaie la légendaire « Strip », devraient compliquer la tâche des participants.

Suzuki participera au match des étoiles pour la première fois de sa carrière. Il a marqué neuf buts et récolté 18 mentions d’assistance en 44 matchs jusqu’ici cette saison avec le Canadien (8-29-7), dernier dans la LNH. Suzuki est le seul représentant du Tricolore à avoir été invité au match des étoiles, qui se déroulera au T-Mobile Arena de Las Vegas le 5 février.

Par ailleurs, le concours d’habiletés qui aura lieu vendredi soir comprendra également les épreuves du patineur le plus rapide, du tir frappé le plus puissant, du tir le plus précis, des échappées, du gardien le plus efficace et — une spécialité locale — du « Blackjack », un jeu où les joueurs devront utiliser leur talent, une stratégie et un peu de chance pour atteindre un pointage de 21 sans l’excéder.

Le match des étoiles de la LNH a été annulé l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.