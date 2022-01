Jacob Penetta, qui a proféré des insultes racistes à Jordan Subban dans le ECHL le week-end dernier, a été suspendu jeudi pour le reste de la saison par la ligue.

Nicholas Richard La Presse

L’attaquant des Icemen de Jacksonville ne pourra donc pas jouer les 38 matchs restants à son équipe. La ligue a indiqué que le joueur pourra faire appel de sa suspension à compter du 17 mars s’il le désire.

« Les actions et les gestes répréhensibles, intentionnels ou non. Ne peuvent pas être tolérés. Nous devons tous apprendre et évoluer à partir de cet incident et rester déterminés à informer, éduquer et faire progresser notre sport, pour plus de diversité, d’équité et d’inclusion », a expliqué le commissaire de la ECHL Ryan Crelin.

Rappelons que Panetta avait imité un singe en direction de Subban après une altercation entre les deux joueurs.