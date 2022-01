L’éclosion de COVID-19 ne semble pas ralentir chez le Canadien. L’équipe a inscrit cinq autres noms au sein du protocole régissant les personnes atteintes du virus ou en contact avec celui-ci, mardi.

Guillaume Lefrançois La Presse

Il s’agit des attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen, du défenseur David Savard, du gardien Samuel Montembeault et de l’entraîneur adjoint Trevor Letowski.

Le Tricolore a suspendu toutes ses activités samedi, au terme du troisième et dernier match de son voyage dans le sud des États-Unis. Pour l’heure, cette pause va jusqu’au 6 janvier, inclusivement. Le Canadien ne tient aucun entraînement pendant cette pause, mais les joueurs continuent à être testés pour la COVID-19 au quotidien, nous dit-on.

L’arrêt visait notamment à contenir la propagation du virus dans le vestiaire. Le 27 décembre, soit après le congé de Noël, le Canadien avait inscrit les noms de six joueurs et de l’entraîneur des gardiens, Éric Raymond, sur la liste des absents en raison de la COVID-19.

Puis, au cours du voyage, sept noms se sont ajoutés, forçant même Dominique Ducharme à employer une formation à 18 joueurs, plutôt que 20, pour le match de samedi contre les Panthers de la Floride.

L’équipe disputera son prochain match le 12 janvier à Boston.

Règles assouplies

On compte actuellement 22 noms (20 joueurs, 2 entraîneurs) au sein du protocole de la COVID-19 chez le Canadien.

Parmi eux, notons qu’Artturi Lehkonen, Laurent Dauphin et Mike Hoffman y apparaissent encore même s’ils y ont été inscrits il y a plus de deux semaines. On nous dit qu’ils s’y retrouvent parce que leur retour à l’entraînement a été interrompu. Ils y seront tant qu’ils n’obtiendront pas le feu vert en vue d’un retour au jeu.

Une inscription à cette liste ne signifie pas que la personne a contracté le virus : il peut aussi s’agir d’un contact rapproché d’une personne infectée. C’est, par exemple, pour cette raison que Paul Byron y a été inscrit, le 29 décembre, et qu’il est rentré à la maison directement de Tampa. Il peut toutefois avoir contracté le virus depuis.

Cela dit, certains joueurs ont sans doute eu espoir, mardi, de pouvoir revenir plus vite que prévu. Québec a en effet réduit la durée de l’isolement à cinq jours pour les personnes asymptomatiques ou dont les symptômes ont régressé, s’ils sont adéquatement vaccinés. Québec s’aligne ainsi sur ce qui a été annoncé dans les derniers jours aux États-Unis et dans plusieurs provinces canadiennes.

Tous les joueurs de la LNH, sauf l’attaquant des Red Wings de Detroit Tyler Bertuzzi, sont adéquatement vaccinés cette saison.

Selon les nouveaux paramètres, les personnes infectées doivent tout de même porter un masque et conserver une distance de deux mètres avec les autres, dans les cinq jours suivant la fin de l’isolement.

Malgré ces règles, les joueurs devraient tout de même pouvoir s’entraîner et disputer des matchs pendant les jours 6 à 10 suivant leur diagnostic. C’est que les protocoles de la LNH prévoient cette même obligation pour les joueurs qui bénéficient de la quarantaine de cinq jours.

C’est donc dire que si les quatre joueurs ajoutés mardi n’ont plus de symptômes dans cinq jours, ils devraient pouvoir reprendre leurs activités à temps pour la rencontre du 12 janvier à Boston.

Encourageant pour Ducharme

On devine que Dominique Ducharme accueillera favorablement ces changements.

Au cours du dernier voyage, l’entraîneur-chef du Canadien s’était fait questionner à quelques reprises sur les paramètres qui changent d’une équipe à l’autre, selon les règles de chaque territoire.

Ainsi, le 30 décembre, le Tricolore affrontait les Hurricanes de la Caroline, qui saluaient le retour au jeu de Jesper Fast seulement sept jours après avoir inscrit son nom sur la liste de la COVID-19. Bref, les Hurricanes profitaient d’un avantage auquel le Canadien n’avait pas droit.

Ducharme avait reconnu le « risque » d’une LNH à deux vitesses, « pour les joueurs comme pour l’assistance ».

« Hier, à Tampa, ils étaient à 100 % de capacité. Nous, on joue à huis clos. Il y a aussi le retour des joueurs. Mais il faut s’assurer que les gars qui sont positifs reviennent en bonne condition physique. Ce sera du cas par cas, et il ne faut pas que les joueurs reviennent trop tôt et aient des séquelles. »