PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La Ligue nationale et l’Association des joueurs travailleraient actuellement à mettre sur pied différentes façons de faire afin de faciliter la vie des équipes dans les circonstances actuelles, notamment en ramenant la formule des escouades de réserve.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est ce que rapporte le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman.

L’équipe de réserve, ou escouade volante, ou encore Taxi Squad du côté anglophone, a été fort utile la saison dernière. Elle permet aux équipes d’avoir accès rapidement à des réservistes qui sont déjà dans la bulle de l’équipe en cas d’éclosion de COVID-19.

L’an dernier, l’équipe de réserve pouvait compter de quatre à six joueurs qui avaient le droit de s’entraîner avec le Tricolore et devaient voyager avec l’équipe. Ils recevaient leur salaire de la Ligue américaine. On ignore encore quelles seraient les règles de l’équipe de réserve cette année.

Toujours selon Friedman, la LNH et l’Association des joueurs pourraient aussi permettre aux équipes de faire des rappels d’urgence pour les joueurs dont le salaire ne dépasse pas le million, ainsi que d’ajouter un gardien si un club en a moins de deux disponibles en raison du virus.

Rappelons que plusieurs équipes doivent composer avec des éclosions depuis une ou deux semaines. C’est le cas notamment des Maple Leafs de Toronto, qui comptent présentement 14 joueurs sur le protocole de la COVID-19.

La Ligue nationale doit fournir une mise à jour sur ses plans de retour au jeu d’ici la fin de la journée de dimanche.