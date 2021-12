Chaque année, la période des Fêtes va de pair avec le Championnat du monde de hockey junior. L’édition de cette année prend un tout autre sens en raison de l’annulation d’à peu près toutes les compétitions sportives au pays. Le Soleil vous dit ce que vous devez savoir sur le tournoi joué à Edmonton et Red Deer.

Le Soleil

1- Depuis neuf ans, trois nations se sont partagé les grands honneurs du tournoi : le Canada (2015, 2018 et 2020), les États-Unis (2013, 2017 et 2021) et la Finlande (2014, 2016 et 2019).