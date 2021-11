Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Anthony Cirelli a dénoué l’impasse en première période et il a même jeté les gants. Mathieu Joseph, Brayden Point et Steven Stamkos ont aussi marqué pour le Lightning.

Andrei Vasilevskiy a effectué 25 arrêts et le Lightning de Tampa Bay a battu les Islanders de New York 4-1, lundi soir.

Werenski couronne la remontée des Blue Jackets

PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Zach Werenski (8) célèbre son but durant la troisième période du match contre les Red Wings.

Le défenseur Zach Werenski a donné l’avance aux siens avec 79 secondes au cadran après le but égalisateur de Yegor Chinakhov et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Red Wings de Detroit 5-3 lundi soir.

Boone Jenner a ajouté un but et une aide dans cette victoire des Blue Jackets, qui ont mis fin à une courte série de deux défaites. Adam Boqvist et Alexandre Texier, ce dernier dans un filet désert, ont marqué les autres buts des vainqueurs.

Elvis Merzlikins a réalisé 24 arrêts devant le filet des Blue Jackets. Dylan Larkin, Michael Rasmussen et Lucas Raymond ont touché la cible pour les Red Wings.

Les Blue Jackets accusaient des reculs de 2-0 en deuxième période et de 3-2 au troisième vingt. Toutefois, Chinakhov a créé l’égalité avec son premier but dans la LNH avec 4 : 18 à jouer.

Sur ce but, Jakub Voracek a récolté sa 12e mention d’aide, un sommet chez les Blue Jackets. Elle lui a aussi permis d’inscrire un point dans un sixième match de suite.

Larkin a ouvert la marque à 14 : 45 du premier engagement, après avoir reçu une passe de Raymond. Rasmussen a doublé l’avance des visiteurs tôt en deuxième période grâce à son premier but depuis le 15 avril.

Mais les Blue Jackets, qui étaient venus de l’arrière lors de leurs trois victoires précédentes, allaient faire le coup aux Red Wings.

Jenner a touché la cible à 13 : 07 de la deuxième période et Boqvist a ramené les Blue Jackets à égalité moins de deux minutes plus tard.

Raymond a redonné l’avance aux Red Wings avec 6 : 29 à jouer au troisième vingt.

Tomas Greiss a stoppé 33 tirs.

Associated Press