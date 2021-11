PHOTO WINSLOW TOWNSON, ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Nikita Zaitsev a été ajouté à la liste de patineurs devant se soumettre au protocole sanitaire relatif à la COVID-19 de la LNH jeudi soir.

La Presse Canadienne

Il est le troisième joueur d’Ottawa à être ajouté à la liste en une journée, juste avant un match contre les Kings de Los Angeles jeudi soir.

Plus tôt, l’équipe a annoncé qu’Alex Formenton et le gardien Matt Murray étaient soumis aux protocoles.

Il y a maintenant neuf joueurs des Sénateurs inscrits sur cette liste.

« Tout ce que vous pouvez faire, c’est essayer de vous protéger le plus possible », a déclaré l’entraîneur des Sénateurs D. J. Smith avant le match.

« Essayez de porter un masque, essayez de vous distancer et de rester dans votre cercle. Mais à ce stade, c’est vraiment difficile parce que votre cercle est le groupe ».

Zaitsev, Murray et Formenton ont tous joué dans la défaite de 3-2 des Sénateurs contre Boston, mardi.

Murray et Formenton ont tous deux joué dans la défaite de 3-2 subie aux mains des Bruins de Boston, mardi.

Les Sénateurs ont rappelé l’attaquant Andrew Agozzino ainsi que les défenseurs Dillon Heatherington et Lassi Thomson de leur club-école de Belleville.

L’équipe avait annulé par précaution son entraînement de mercredi après que le défenseur Josh Brown eut été soumis au protocole sanitaire.

Les attaquants Austin Watson, Dylan Gambrell et Connor Brown, comme les défenseurs Victor Mete et Nick Holden sont inscrits à la liste COVID-19. L’entraîneur associé Jack Capuano aussi.

D. J. Smith a déclaré que les joueurs qui suivent le protocole « se débrouillent bien », même si certains présentent plus de symptômes que d’autres. Il a déclaré que l’éclosion avait également eu un impact psychologique sur les joueurs touchés.

« Lorsque votre équipe est en difficulté et que vous voulez aider et que vous ne pouvez pas, c’est la partie la plus difficile », a-t-il déclaré.

« Ne pas être capable d’être là-bas avec vos amis et de compétitionner. »

Les Sénateurs doivent accueillir Pittsburgh samedi et Calgary dimanche. Smith a déclaré qu’il ne savait pas si la direction du club avait demandé que ces matchs soient reportés.

« Ce n’est pas mon travail, mon travail est d’entraîner l’équipe », a déclaré Smith. « Cela dépendra de la direction. »