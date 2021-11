Alex Iafallo (19) et Phillip Danault (24)

(Los Angeles) Alex Iafallo a marqué avec 6 : 19 à faire en troisième période pour mettre la touche finale à la remontée des Kings de Los Angeles dans une victoire de 3-2 aux dépens des Sabres de Buffalo, dimanche.

Dan Greenspan Associated Press

Anze Kopitar a amassé un but et une mention d’aide, Carl Grundstrom a été l’autre marqueur des Kings et Jonathan Quick a réalisé 22 arrêts dans la victoire. C’est la première fois de la saison que les Kings réussissent à gagner deux matchs de suite. La veille, ils avaient défait le Canadien 5-2.

Rasmus Asplund et Victor Olofsson ont inscrit les buts des Sabres, alors que Dustin Tokarski a bloqué 31 tirs. Il s’agit d’une première défaite des Sabres cette saison contre une équipe de la conférence de l’Ouest.

Iafallo n’a eu qu’à enfoncer la rondelle dans le filet à la suite d’une savante passe de Tobias Bjornfot directement dans l’enclave, tout juste devant la zone réservée au gardien. Ce but lui a permis d’étirer à trois sa série de matchs consécutifs avec au moins un point. Il a amassé trois buts et deux passes en trois parties.

Plus tôt dans la période, Kopitar avait créé l’égalité 2-2 grâce à son 100e but en avantage numérique en carrière.

Buffalo a échappé le match après avoir pris une avance de 2-0. Asplund a ouvert la marque en désavantage numérique en début de deuxième période. Olofsson a doublé l’avance un peu plus de quatre minutes plus tard sur une descente à deux contre un. Grundstrom a répliqué une minute plus tard pour ramener les Kings dans le match avant la fin de la période.

Kopitar compte déjà quatre matchs de plus d’un point en huit parties cette saison.