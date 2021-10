Hockey

Canadien 1 – Kraken 5

Encore une fois, « ça ne marche pas »

(Seattle) Lundi soir, les joueurs du Canadien sont allés assister à l’affrontement entre les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Seahawks de Seattle. Shea Weber était en ville, on était enfin réunis sur la route, on soudait le groupe dans la plus franche des camaraderies.