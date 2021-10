(Montréal) Les partisans du Canadien attendaient depuis le début de la saison une occasion de faire la fête dans un Centre Bell rempli, sans restriction sur sa capacité en raison de la pandémie de COVID-19.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La fête a finalement eu lieu samedi, alors que Mathieu Perreault a réussi un tour du chapeau et que la formation montréalaise a mis fin à sa séquence de cinq revers pour commencer la campagne en battant les Red Wings de Detroit 6-1.

En plus du « Olé ! Olé ! » traditionnel, les partisans ont fait la vague pendant de longues minutes à mi-chemin en troisième période et le toit a sauté quand Perreault a complété son tour du chapeau quelques instants plus tard.

« Je pense que les gens attendaient ça, a mentionné l’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme. Les gens ont aimé notre parcours la saison dernière. Nous leur avions donné de l’énergie et ils voulaient la redonner aux joueurs. Nous ne leur avions pas encore donné l’occasion de le faire. »

Le Tricolore a marqué plus de buts en une période et demie face aux Red Wings que lors de ses cinq premiers matchs de la saison. Il a ainsi pu évacuer une part de la frustration des contre-performances du début de campagne.

Perreault a inscrit les trois derniers buts des siens, devenant le premier Québécois à réussir un tour du chapeau dans l’uniforme du Canadien au Centre Bell depuis Vincent Damphousse, le 28 mars 1998.

« On voit qu’il est fier de porter le chandail », a dit Ducharme au sujet de Perreault, qui avait été laissé de côté mardi face aux Sharks de San Jose.

« Il est un gars qui se présente tous les jours et qui travaille fort, a ajouté Ducharme. Il est toujours compétitif et toujours autour du filet. Ce soir, il a été récompensé. »

Christian Dvorak et Ben Chiarot ont également amassé chacun un but et une aide, tandis que Mike Hoffman a aussi touché la cible pour le Canadien (1-5-0). Sami Niku a récolté deux aides à sa première rencontre dans son nouvel uniforme. Jake Allen a repoussé 26 tirs.

Niku avait été inséré dans la formation en relève à Chris Wideman.

Dylan Larkin a été l’unique buteur des Red Wings (2-2-1), qui avaient balayé la série saisonnière contre le Canadien en 2019-20. Thomas Greiss a accordé cinq buts sur 17 tirs en 29 : 59 de jeu. Alex Nedeljkovic a pris la relève et a stoppé sept tirs.

Les Red Wings étaient privés de leur meilleur pointeur Tyler Bertuzzi, auteur de cinq buts et une aide en quatre rencontres cette saison. Bertuzzi a décidé de ne pas être vacciné contre la COVID-19 et devrait se soumettre à une quarantaine de 14 jours s’il franchissait la frontière canado-américaine. Il est donc resté à Detroit.

Les Red Wings devaient aussi se passer des services du défenseur Filip Hronek.

Le Canadien jouera quatre matchs la semaine prochaine sur la côte ouest américaine. Son premier arrêt sera à Seattle, où il affrontera le Kraken pour une première fois, mardi.

Explosion offensive

Le Canadien a commencé la rencontre en force, mais il s’est tiré dans le pied en se retrouvant en infériorité numérique quand Chiarot a été puni pour avoir fait trébucher un rival.

Six secondes après le début de la punition à Chiarot, Larkin a battu Allen du côté de la mitaine et a donné les devants aux Red Wings, à 5 : 25 du premier vingt.

Pius Suter a obtenu deux belles chances de creuser l’écart, mais il a fendu l’air à la première occasion, puis a atteint le poteau de plein fouet à la deuxième.

Le Canadien a créé l’égalité avec 5 : 50 à faire au premier vingt. David Savard a provoqué un revirement à la ligne bleue des Red Wings, puis Jonathan Drouin a rejoint Chiarot dans l’enclave et le défenseur du Tricolore n’a pas raté sa chance.

Le Tricolore est revenu à la charge 125 secondes plus tard, en avantage numérique. Hoffman a surpris Greiss grâce à un bon tir bas du côté éloigné.

Le Canadien menait alors pour une première fois depuis la première période de son premier match cette saison, à Toronto. Il avait alors eu les devants pendant seulement 2 : 50 de jeu.

Hoffman a mis la table de manière parfaite pour Brendan Gallagher au retour du vestiaire en forçant Greiss à concéder un retour dangereux lors d’une attaque à deux contre un, Gallagher a toutefois été incapable de toucher au disque alors qu’il avait une cage béante devant lui.

Ce n’était que partie remise pour le Canadien. Dvorak a creusé l’écart à 3-1 après 3 : 17 de jeu en deuxième période. Il a joué de chance quand sa passe transversale a dévié contre le patin du défenseur Marc Staal avant de franchir la ligne des buts.

Il n’en fallait pas plus pour que la foule s’enflamme au Centre Bell et chante « Olé ! Olé ! Olé ! ».

Les partisans ont été récompensés pour leur enthousiasme, alors que Perreault a ajouté deux buts avant la mi-période, à 7 : 45 et 9 : 59.

Perreault a d’abord surpris Greiss du côté de la mitaine, avant de profiter d’une courte remise de Tyler Toffoli pour mettre fin à la soirée de travail du gardien des Red Wings.

Toffoli aurait pu ajouter le sixième but du Tricolore quelques instants plus tard, mais il a raté la cible après une montée à grande vitesse de Cole Caufield.

La troisième période n’a été qu’une formalité. Perreault a complété son tour du chapeau avec 6 : 44 à écouler, alors que les Red Wings avaient remplacé Nedeljkovic par un attaquant supplémentaire.

Échos de vestiaire

Mathieu Perreault devait se pincer pour croire la soirée qu’il a connue.

« J’avais des frissons dans le dos. C’est un de ces moments spéciaux dont vous allez vous rappeler toute votre vie. »

« Vous rêvez de jouer dans la LNH et d’avoir peut-être la chance de jouer pour le Canadien, a-t-il ajouté. Vous ne rêvez pas de réussir un tour du chapeau dans votre amphithéâtre. C’est incroyable. J’essaie de profiter pleinement du moment. »

Ben Chiarot était très heureux pour Mathieu Perreault, qu’il a aussi côtoyé chez les Jets de Winnipeg.

« Il travaille très fort tous les jours. Peu importe ce qui se passe, il est toujours le même. Pour un gars qui a grandi pas loin de Montréal et qui a probablement grandi en idolâtrant le Canadien, quel moment spécial pour sa famille et lui ! Je suis certain qu’il a rêvé d’entendre son nom être scandé au Centre Bell quand il était enfant. »

Sami Niku était très heureux de la tournure des évènements à son premier match avec le Canadien.

« Les partisans ont été incroyables. J’attendais ce moment depuis longtemps. Je suis content que nous ayons gagné. […] C’était possiblement mon premier vrai match en sept mois. Je voulais garder les choses simples au départ. J’ai augmenté mon niveau ensuite en deuxième et troisième période. »

Mike Hoffman a noté qu’il sentait qu’une victoire n’était plus très loin.

« Pour gagner, vous devez mériter la victoire. Nous avons connu un début de saison un peu lent. J’aime comment nous avons joué lors des deux derniers matchs. Ce n’était qu’une question de temps avant que nous gagnions. »