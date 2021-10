(Philadelphie) Carter Hart a stoppé 24 tirs et les Flyers ont gâché le retour à Philadelphie de l’entraîneur-chef Dave Hakstol en écrasant le Kraken de Seattle 6-1, lundi soir.

Dan Gelston La Presse Canadienne

Derick Brassard a récolté un but et deux aides pour les Flyers. Travis Konecny, Joel Farabee et Justin Braun ont tous amassé un but et une mention d’assistance.

Claude Giroux et Ryan Ellis, avec son premier but dans l’uniforme des Flyers, ont aussi fait mouche.

Carson Soucy a marqué le premier but par un défenseur de l’histoire du Kraken. Philipp Grubauer a cédé cinq fois en 20 lancers et il a été remplacé par Chris Driedger, qui a alloué un but en sept tirs.

Hakstol a été embauché comme entraîneur-chef des Flyers en 2015 et il a été congédié en décembre 2018, après avoir compilé une fiche de 134-101-42.

Les Flyers ont inscrit trois buts en première période et ils ont dominé le Kraken. Les défenseurs Ellis et Braun ont accentué l’avance de leur troupe au deuxième vingt, chassant Grubauer de la rencontre.