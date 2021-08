(New York) Le Québécois Rod Gilbert, membre du Temple de la renommée et légendaire ailier des Rangers de New York, est décédé à l’âge de 80 ans.

La Presse Canadienne

Les Rangers en ont fait l’annonce dans un communiqué publié dimanche.

Né à Montréal en 1941, Gilbert a passé l’entièreté de sa carrière de 18 saisons dans l’organisation new-yorkaise.

Son numéro 7 est le premier à avoir été retiré par les Rangers, en 1979.

PHOTO JOHN LENT, ARCHIVES AP Rod Gilbert, en 1974

« Je suis profondément attristé du décès de Rod Gilbert, un des plus grands joueurs de l’histoire de l’organisation et un des meilleurs ambassadeurs que le hockey a connu », a affirmé le président exécutif de Madison Square Garden Sports Corp., James Dolan.

Surnommé « Mr. Ranger », Gilbert a marqué 406 buts et amassé 1021 points en 1065 matchs de saison régulière.

Il a aussi représenté l’unifolié lors de la Série du siècle, au cours de laquelle il a récolté quatre points en six matchs.

Après sa carrière de hockeyeur, il a passé 32 saisons dans l’état-major des Rangers et était reconnu pour son implication dans la communauté.

« Tout le monde dans l’organisation des Rangers pleure la perte d’une vraie icône new-yorkaise, a affirmé dans le communiqué le président et directeur général de l’équipe, Chris Drury. Le talent remarquable de Rod et sa joie de vivre ont laissé leur marque sur cette ville et le rendaient populaire auprès de tous. »

La carrière de Gilbert a failli prendre fin brusquement en 1960, lorsqu’il a subi une fracture d’une vertèbre dans son dos après avoir glissé sur un déchet sur la glace alors qu’il évoluait à Guelph, dans les rangs juniors.

Son retour en force lui avait plus tard valu le Trophée Bill Masterton, remis au joueur ayant démontré le plus de persévérance et d’esprit d’équipe.