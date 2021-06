(Tampa) Quand Nikita Kucherov va, tout va chez le Lightning de Tampa Bay.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le prolifique attaquant russe a récolté deux buts et une aide dans la victoire de 5-1 des siens lundi soir contre le Canadien de Montréal lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley. Kucherov a ainsi atteint le plateau des 30 points pour une deuxième fois en carrière lors d’un même parcours éliminatoire.

Seulement quatre autres joueurs ont accompli l’exploit au cours de leur carrière et pas les moindres : Wayne Gretzky (six fois), Mark Messier (trois fois), Jari Kurri (deux fois) et Mario Lemieux (deux fois).

« “Kuch”, comme la majorité des joueurs de hockey, est un gars humble, mais nous ne sommes pas idiots. C’est spécial de voir ses performances en séries, a admis le défenseur Ryan McDonagh en visioconférence, mardi. Et ce qui est encore mieux, c’est qu’il ne le fait que dans l’espoir d’aider l’équipe. Il produit et il veut toujours en donner plus à l’équipe. Il sait que le travail n’est pas terminé. Il va vouloir continuer de battre des records si ça aide l’équipe à avoir du succès. »

Kucherov a dominé la LNH lors de la saison 2018-19. Il avait alors amassé 128 points en 82 rencontres, ce qui lui avait valu les trophées Art-Ross, Hart et Ted-Lindsay.

De 2016 à 2020, seul Connor McDavid a été plus productif que lui en saison régulière, avec 421 points contre 398. Leon Draisaitl suit en troisième place, avec 362 points.

Le Russe âgé de 28 ans a cependant un flair pour les grands moments. Il avait brillé lors du parcours du Lightning jusqu’en finale en 2015 à sa deuxième saison dans la LNH seulement, amassant 22 points en 26 matchs. L’été dernier dans les bulles de la LNH, il avait fourni 34 points en 25 rencontres pour aider le Lightning à remporter les grands honneurs.

Kucherov est le joueur le plus productif en séries au cours des sept dernières saisons avec 124 points, loin devant son coéquipier Victor Hedman et Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, avec 77 points chacun. Pour ce qui est des points par rencontre au cours de la même période, Kucherov se classe au quatrième rang avec une moyenne de 1,16 point par match, à égalité avec son partenaire de jeu ce printemps Brayden Point.

« Quand vous produisez comme ça en séries, ça en dit beaucoup à votre sujet, a souligné l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. C’est ce qui sépare les bons joueurs des grands joueurs. »

Ce printemps, Kucherov brille après avoir passé l’ensemble de la campagne sur la touche. Il a été opéré à une hanche le 29 décembre et a passé les quatre mois suivants en rééducation.

Si certains ont spéculé que le Lightning a profité de la situation pour contrevenir au plafond salarial, l’adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly, a rappelé lundi que le Lightning n’avait rien fait d’interdit.

Kucherov a célébré son retour au jeu le 16 mai avec une récolte de deux buts et une aide dans un gain de 5-4 du Lightning en lever de rideau de leur série de premier tour face aux Panthers de la Floride. Il continue de mener la charge depuis avec 30 points en 19 rencontres.

« Il y avait probablement des inquiétudes avant son premier match contre les Panthers, mais il n’a jamais regardé derrière depuis, a affirmé Hedman. C’est toujours un plaisir de voir un joueur s’imposer dans les moments importants. Il semble réussir à le faire chaque soir. »

C’est pourquoi certains joueurs du Canadien étaient peut-être encore étourdis quand ils se sont couchés après la rencontre lundi soir. Et c’est certainement l’une des raisons pour lesquelles le Lightning a l’occasion de devenir la deuxième équipe seulement depuis le début du 21e siècle à remporter la coupe Stanley deux saisons de suite.

Par ailleurs, Cooper n’avait pas de détails à fournir sur l’état de santé de l’attaquant Alex Killorn. Ce dernier a semblé se blesser en bloquant un tir de Jeff Petry en deuxième période. Il a effectué une seule présence sur la patinoire en troisième période. Cooper a affirmé que son état de santé sera réévalué au quotidien.