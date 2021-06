Bleu blanc rouge à perte de vue, logo du CH omniprésent, discussions animées suivies de cris déjà victorieux : des milliers de partisans se sont réunis jeudi soir devant le Centre Bell pour un match historique. Le Canadien l’a emporté en prolongation, l’amenant en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993, provoquant l’euphorie des partisans partout au centre-ville.

Dès la fin du match, remporté par le Canadien en prolongation, la police a commencé à disperser la foule, en lançant notamment des gaz irritants pour faire reculer les partisans vers la rue Sainte-Catherine. Des centaines d’entre eux se sont alors rassemblés au coin de la rue Stanley, où la présence policière était encore très soutenue. Les partisans ont par la suite été invités à quitter les lieux.

Sur Twitter, le SPVM avait rapidement indiqué que des projectiles ont été lancés en direction des policiers et que des méfaits avaient été commis. « Veuillez éviter le secteur. Des interventions ciblées sont en cours », a-t-on indiqué.

Plus tôt, vers 20 h 45, les policiers du SPVM avaient aussi limité l’accès au périmètre alors qu’une traînée d’imposants feux d’artifice envahissait le ciel. « Il commence à y avoir des pétards. il y a trop de monde, c’est pour la sécurité des gens », a expliqué un policier à La Presse.

Pendant ce temps, les klaxons des voitures se faisaient entendre un peu partout dans les rues. Celle-ci étaient aussi envahies par des fans en liesse, scandant « Go Habs Go » aux quatre coins du centre-ville.

Au coin de l’avenue des Canadiens-de-Montréal et de la rue de la Montagne, une voiture de patrouille policière a été renversée. Non loin de là, des centaines de partisans faisaient la fête en toute fin de soirée, sous le regard attentif de plusieurs policiers.

Un moment parfait

Ce match décisif de la demi-finale coïncidait avec la fête nationale et une nuit de pleine Lune. Et les fans étaient nombreux à y voir un signe. « Je ne pense pas qu’il y a d’autres options que gagner ce soir », a dit John Paquette, venu avec son jeune fils qui assistait à un match pour la première fois.

D’emblée, le premier but du Canadien en première période a provoqué l’euphorie générale. « C’est le plus beau jour de ma vie », a lancé une femme en embrassant goulûment son conjoint alors qu’un pétard manquait de lui frôler le pied.

Non loin, un groupe de jeunes se mettait au défi de grimper sur des lampadaires. D’autres se sont fait ordonner par les nombreux policiers de vider leurs bouteilles d’alcool.

Mêmes attentes pour Georges Efthimou et ses trois enfants, qui s’époumonaient entre deux prédictions sur le score à venir. « C’est la Saint-Jean, les Canadiens s’en vont en finale… c’est la soirée parfaite ! » Il doute que les célébrations dégénèrent. « Il y a de l’ambiance, car c’est gros. C’est vrai que je n’ai jamais vu autant de monde ici, mais les gens sont heureux. »

Mais entre les pétards bruyants et les hurlements, des familles se tenaient la main pour ne pas se perdre dans le labyrinthe formé par quelques partisans déjà éméchés. Au loin, l’écho des sirènes de police.

« GO HABS GO », « COLE CAUFIELD », « OLÉ OLÉ OLÉ OLÉ », scandait une foule monstre, en transe, au milieu des chansons, des klaxons, des gens rient en se donnant des étreintes comme si leur équipe avait déjà gagné.

Forte présence policière

Parmi les drapeaux du Canadien qui flottent au vent, les agents du SPVM veillaient au grain. Avant le début du match, la police de Montréal avait réitéré jeudi que des effectifs supplémentaires et conséquents seront présents, particulièrement au centre-ville, où on prévoit d’importants mouvements de foule.

« C’est souvent lors d’un match décisif comme celui de ce soir où c’est plus difficile. Si le Canadien passe en finale, et que l’euphorie est à son comble, il y a souvent des gens qui ont plus de mal à exprimer leur joie. On s’attend donc à certains débordements ou du moins à des méfaits », a soutenu le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Manuel Couture. Il affirme que la « clé », pour les patrouilleurs, sera de s’adapter « au résultat du match, mais aussi à la foule ».

« La foule peut être passive ou dans la confrontation, mais encore là, ça ne peut être que 1 % des gens. Il faut s’adapter à ça, et trouver un juste milieu dans nos interventions », renchérit l’agent. D’ailleurs, la police montréalaise ne cache pas que ses effectifs seront « conséquents » à travers l’île de Montréal jeudi soir, mais surtout au centre-ville et aux abords du Centre Bell. « On pense que c’est là qu’il y aura le plus de monde, vu qu’il n’y a pas de spectacles de la Saint-Jean en personne ce soir. Cela dit, on aura aussi des patrouilles dans les parcs et un peu partout », illustre M. Couture.

Aux personnes qui ne voudraient pas se retrouver malgré elles au cœur d’une intervention policière, le relationniste n’a qu’un conseil. « À partir du moment où vous voyez du grabuge ou des gens qui recherchent la confrontation, éloignez-vous. Ne restez pas proche, afin de ne pas y être associé, mais aussi pour laisser l’espace aux policiers d’intervenir sur des groupes de façon ciblée », dit-il, en avouant toutefois qu’avec une foule compacte, il n’est « pas toujours évident » de le faire.

La mairesse de Montréal Valérie Plante, elle, a invité les Montréalais à « célébrer avec passion, mais dans le respect. » Depuis le début des séries éliminatoires, certains méfaits ont déjà été constatés, en particulier le 7 juin dernier lors d’un match du Canadien contre les Jets de Winnipeg à Montréal. Des feux d’artifice avaient alors été dirigés vers des policiers et une voiture de patrouille avait été endommagée.

« Pour ce qui est des mesures sanitaires, on se doute très bien qu’elles ne seront pas respectées en tout temps ce soir. Il ne faut pas penser que nos policiers vont être capables de tout régler, mais on va être très présents », conclut M. Couture.

Rue Sainte-Catherine, certains commerces se sont placardés en vue d’éventuels débordements qui surviendraient après le match. D’autres, comme le Apple Store, ont choisi de vider leurs étalages sans pour autant camoufler leur intérieur. Plus tôt cette semaine, des messages ont d’ailleurs été envoyés aux commerces afin de les aider à se préparer à la soirée de jeudi. Le SPVM, de son côté, dit avoir fourni une adresse courriel et un contact direct pour les commerçants qui souhaiteraient rapporter des incidents.