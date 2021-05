Les Maple Leafs de Toronto ont eu droit à de la visite lundi matin, et pas n’importe qui. John Tavares a participé à l’entraînement optionnel, selon les médias sur place à Toronto.

Tavares s’était déjà exercé en solitaire, mais il a rejoint ses coéquipiers pour une première fois depuis qu’il a subi une commotion cérébrale et une blessure au genou dans le premier match.

L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, a toutefois indiqué que Tavares ne serait pas rétabli à temps pour participer au septième et ultime match de la série contre le Canadien lundi soir.

« Ça progresse très bien pour son genou. Et il n’a pas eu de recul pour sa commotion. Il progresse très bien, mais on sera prudent. Sa santé est la priorité. Dès le lendemain de sa blessure, il était lui-même et n’a eu aucun problème », a précisé Keefe.

La présence du capitaine semble cependant inspirer ses coéquipiers. « On sait tous à quel point John travaille fort pour revenir au jeu, à quel point ça lui tient à cœur. En gagnant ce soir, on pourrait lui donner la chance de revenir au jeu », a rappelé l’attaquant Jason Spezza.

En plus de Tavares, les Leafs seront privés d’un autre vétéran crucial à l’équipe : Jake Muzzin. Le défenseur s’est blessé en deuxième période, samedi, visiblement au bas du corps.

« Muzz est important pour nous, il se présente tous les soirs, il adore le hockey et il est passionné. C’est un gros morceau », a reconnu Spezza.

Depuis son arrivée à Toronto, il y a deux ans, Muzzin joue en moyenne 21 minutes par match. Depuis le début de la série, il évoluait au sein du deuxième duo de défenseurs avec Justin Holl, un tandem qui en imposait physiquement.

Keefe a indiqué que Rasmus Sandin reviendra dans la formation pour remplacer Muzzin, mais n’a rien dit sur la composition de ses duos de défenseurs. Sandin avait connu une dure soirée à son dernier match, jeudi, à Toronto, étant coupable de pertes de rondelle qui ont mené à deux buts. Il avait d’ailleurs été cloué au banc et n’avait effectué que deux présences en deuxième moitié de match.

Des spectateurs sur place

Une défaite serait évidemment catastrophique pour les Leafs, qui menaient cette série 3-1, et qui n’ont pas gagné de série depuis 2004.

« Quand tu joues au Canada, tu dois bloquer le bruit ambiant pendant toute la saison, a rappelé Spezza. Peu importe ce qui se dit, on comprend très bien l’importance de ce match. On se concentre sur le match et on ne se laisse pas prendre dans ce qui se dit. Je ne crois pas non plus que le rythme se transporte d’un match à l’autre. »

On devine toutefois que les émotions seront à leur comble. En plus de tout ce qui entoure la rééducation de John Tavares, les Torontois auront également la chance de jouer devant public pour la première fois depuis la pandémie.

Le gouvernement ontarien a en effet annoncé que 550 travailleurs de la santé seront invités à assister à la rencontre. La nouvelle semble d’ailleurs avoir pris de court les Maple Leafs eux-mêmes, qui ne l’avaient toujours pas annoncée sur leurs réseaux sociaux plus de deux heures plus tard…

« C’est excellent. On attend ça depuis longtemps, a mentionné le vétéran Joe Thornton. La vaccination va bien. J’ai hâte de voir des partisans dans l’aréna. Je sais que c’est seulement 500, mais j’espère qu’on pourra bâtir là-dessus et en avoir plus. »