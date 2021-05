Marner et Matthews : portés disparus

En saison, Auston Matthews et Mitch Marner ont uni leurs efforts pour un total de 61 buts. Depuis le début des séries, ces deux joueurs de premier plan ont un total… d’un seul but.

Richard Labbé

La Presse

C’est bien ça : en six matchs de cette série contre le Canadien, le redoutable duo des Maple Leafs de Toronto a un seul but en poche, celui que Matthews a réussi lors du deuxième match de la série. Depuis, c’est le néant. Zéro, plus rien.

Surprenant ? Oui, sans doute. Mais pour les Leafs, avant d’être surprenant, c’est surtout alarmant. En saison, Marner, Matthews et Tavares ont été les trois meilleurs marqueurs du club. Tavares est blessé, et les deux autres sont portés disparus. Ça ne va pas bien.

Les chiffres ont déjà circulé, mais permettons-nous de les rappeler une autre fois : cet unique but du duo Marner-Matthews en séries est survenu sur un total de 59 tirs au but, ce qui donne un taux de réussite famélique de 1,7 % depuis le début de ce face-à-face contre le Canadien.

Évidemment que le contraste est énorme avec les 61 buts réussis par les deux joueurs en saison, un chiffre qui a été atteint sur un total de 378 tirs, soit un taux de réussite de l’ordre de 16,1 %. Après le match de samedi soir, l’entraîneur Sheldon Keefe a admis qu’il s’attendait à beaucoup plus de la part de ses deux joueurs vedettes.

Ça n’a pas changé en vue du septième match qui sera présenté ce lundi soir à Toronto.

« Dans un match d’une telle importance, ces deux gars-là doivent être en mesure de faire une différence pour nous, a répondu l’entraîneur des Leafs dimanche. On parle peut-être un peu plus d’eux parce qu’on vient de perdre les deux derniers matchs, mais ils ont obtenu des occasions de marquer… Je dirais que c’est un mélange : les joueurs du Canadien ont fait un bon travail contre eux, oui, mais ils ont aussi eu des occasions. »

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Mitch Marner

Dans le camp des Leafs, on estime que le gros duo va finir par exploser, et bien sûr, on souhaite que ça arrive lundi soir.

« Il n’y a personne d’autre que ces deux-là pour faire face aux attentes, a expliqué le défenseur Morgan Rielly. Ce sont deux gros joueurs et je m’attends à ce qu’ils se présentent bien préparés au match numéro sept… c’est normal d’avoir des doutes, mais il nous revient de pouvoir les contrôler. On doit savoir qu’il reste un match à gagner. »

Zach Hyman, lui, a tenu à se rassurer lui-même, et peut-être aussi à rassurer les partisans. « Nous avons mieux joué qu’eux lors des deux derniers matchs en prolongation… mais ils ont eu des bonds chanceux de la rondelle. »

On peut dire que la table est mise.

En ce qui concerne le défenseur Jake Muzzin, blessé lors du match de samedi soir au Centre Bell, son état de santé demeure un mystère, et dimanche, Sheldon Keefe n’a rien dit de nouveau à son sujet. Ce qui signifie qu’on devra attendre à lundi pour en savoir davantage… ou pas.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Jake Muzzin et Josh Anderson

Mais on n’en sort pas. Si les Leafs veulent vaincre le mauvais sort et, enfin, gagner une série, ce qu’ils n’ont pas été capables de faire une seule fois depuis 2004, ils vont avoir besoin de Mitch Marner et d’Auston Matthews lors de ce match ultime.

En fait, ils vont avoir besoin de Marner et de Matthews en pleine forme, comme lors de la saison.

« Il va falloir que tous nos joueurs soient au mieux lundi soir… nos meilleurs joueurs en particulier », a ajouté Sheldon Keefe.