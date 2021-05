Il pourrait y avoir des changements chez le Canadien mardi soir… ou peut-être pas.

Richard Labbé

La Presse

C’est vague ? Oui, en effet, mais c’est tout ce que l’on sait pour le moment, à quelques heures du quatrième match de cette série contre les Maple Leafs qui sera présenté au Centre Bell, une série que le club de Toronto mène par 2-1.

En premier, il y a le cas d’Artturi Lehkonen. Blessé lundi soir, l’attaquant représente un cas incertain pour le match de mardi soir. Ensuite, Eric Staal et Jake Evans, tous deux absents lors du match numéro trois, sont des cas incertains eux aussi.

Avec tout ça, ceux qui souhaitaient revoir Alexander Romanov vont peut-être devoir patienter encore un peu, puisque dans l’immédiat, il ne devrait y avoir aucun changement en défense.

« On a regardé nos matchs, et ce ne fut pas parfait, mais on n’a pas accordé beaucoup de buts, a expliqué Dominique Ducharme mardi midi. Alors je ne pense pas que nos joueurs en défense font un mauvais travail, mais on verra. »

On verra en effet. Dans l’immédiat aussi, il faudra que le club se mette à marquer plus de buts ; rappelons que le Canadien n’a réussi que quatre buts depuis le début de cette série.

« Ça va prendre un meilleur effort de la part de tout le monde, y compris moi-même, a répondu l’attaquant Josh Anderson. Vous allez voir une équipe plus affamée ce soir. »

Il le faudra, parce que dans le cas contraire, les Leafs pourraient saisir le plein contrôle de cette série, et rentrer à Toronto avec une solide avance, et peut-être aussi en finir jeudi soir, soir du cinquième match de cette série.

Nick Suzuki a admis que les rivaux torontois jouent très bien dans leur zone, et en particulier devant leur gardien Jack Campbell.

« Il faut trouver une façon d’aller plus souvent au filet, moi le premier, a dit le jeune attaquant. Il faut essayer de reprendre notre position quand ils essaient de nous déplacer devant leur filet. »

Pour le Canadien, on peut pratiquement affirmer que le match de mardi soir entre dans la catégorie des matchs sans lendemain….