Kyle Connor (81) a marqué le but gagnant.

(Winnipeg) Kyle Connor s’est fait oublier sur le flanc droit et il a fait mouche en troisième prolongation, permettant aux Jets de Winnipeg de vaincre les Oilers d’Edmonton 4-3, lundi soir.

La Presse Canadienne

Après que Connor McDavid eut commis un revirement en zone ennemie, la rondelle a trouvé la lame du bâton de Connor, qui s’était faufilé derrière les défenseurs. L’attaquant des Jets a décoché un excellent tir des poignets qui a trompé la vigilance du gardien Mike Smith entre son bras droit et son corps.

Les Jets ont remporté cette série toute canadienne en quatre parties et ils passent au deuxième tour éliminatoire pour une première fois depuis 2018.

Mark Scheifele a touché la cible à deux reprises pour les Jets, qui ont balayé les honneurs d’une série pour une première fois depuis leur retour à Winnipeg.

Mason Appleton a marqué un but dans la victoire. Blake Wheeler et Josh Morrissey ont tous les deux participé à deux buts de la formation manitobaine.

Connor Hellebuyck a stoppé 37 rondelles devant le filet des Jets, qui attendent maintenant le gagnant de la série opposant le Canadien de Montréal aux Maple Leafs de Toronto.

Ryan Nugent-Hopkins a récolté un but et une assistance pour les Oilers, qui ont été balayés pour une première fois depuis 1999.

McDavid et Alex Chiasson ont ajouté un but chacun alors que Leon Draisaitl s’est fait complice de leur réussite. Âgé de 39 ans, Smith était le partant pour une deuxième fois en 24 heures et il a réalisé 39 arrêts pour les Oilers.

PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Les capitaines Blake Wheeler (26) et Connor McDavid (97) se serrent la main après le quatrième match de la série.

Les Oilers avaient remporté les six confrontations en séries dans la LNH contre la première version des Jets, avant qu’ils déménagent en Arizona.

L’équipe de Winnipeg a poursuivi sur sa lancée de dimanche soir et elle a été la première à s’inscrire au tableau indicateur.

La rondelle est passée du bâton de Morrissey à celui de Wheeler, qui a effectué une superbe passe transversale à Scheifele. Ce dernier a enfilé l’aiguille pour une première fois au cours des présentes séries.

McDavid n’a eu besoin que de 77 secondes pour ramener les deux formations à la case départ. Le capitaine des Oilers a feinté un tir et il a contourné le filet avant de surprendre Hellebuyck.

Appleton a été habile, mais il a aussi joué de chance pour permettre aux Jets de prendre les devants 2-1 au premier vingt. Appleton a fait dévier un tir de Morrissey, mais la rondelle a aussi touché le défenseur des Oilers Darnell Nurse avant de faire bouger les cordages.

La troupe de Dave Tippett a marqué deux buts lors de la période médiane pour mettre de la pression sur les Jets. Nugent-Hopkins a pris son propre retour de lancer et il s’est débarrassé de la couverture de Neal Pionk pour créer l’égalité. Chiasson a ensuite été patient pour déjouer Hellebuyck lors d’une supériorité numérique.

Scheifele a une fois de plus utilisé son puissant tir sur réception pour forcer la tenue d’une prolongation. Après un revirement du défenseur des Oilers Ethan Bear, Wheeler a repéré Connor, qui a glissé le disque au bon endroit pour Scheifele. Son tir sur réception s’est logé par-dessus la mitaine de Smith.