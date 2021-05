(Riga) Matiss Kivlenieks a repoussé les 38 rondelles dirigées vers lui et la Lettonie, pays-hôte de la compétition dirigé par Bob Hartley, a surpris le Canada 2-0 lors de la première journée d’activités au Championnat du monde de hockey sur glace.

La Presse Canadienne

Le Canada, qui évolue au sein du groupe B, s’est présenté au match avec un dossier cumulatif de 11 victoires et un match nul contre la Lettonie, incluant un gain de 11-0 à Riga, lors du Championnat du monde de 2006.

Cette fois, cependant, le Canada n’est pas parvenu à déjouer la vigilance de Kivlenieks, qui évolue dans la LNH avec les Blue Jackets de Columbus, malgré un net avantage au chapitre du contrôle de la rondelle.

« Nous savions que la Lettonie était une bonne équipe. Nous sommes arrivés ici il y a trois jours et avons eu trois bonnes séances d’entraînement pour nous préparer. Nous avons connu un premier match très compétitif », a déclaré l’entraîneur-chef du Canada, Gerard Gallant.

« Les Lettons forment une équipe solide et ont travaillé fort, ils ont bien mérité la victoire ce soir, a ajouté Gallant. Malheureusement, les bonds n’ont pas été en notre faveur. Mais nous n’avons pas sous-estimé nos adversaires. Nous connaissons Bob Hartley ainsi que sa façon de diriger, et son équipe a joué un excellent match ce soir. »

Malgré le revers, Gallant s’est dit satisfait de la performance de son équipe.

« C’est le premier match que ce groupe disputait ensemble. Il n’y a pas eu de match hors concours, et je pense que nous avons bien joué compte tenu des circonstances. Avec un peu de chance, nous aurions eu un peu plus d’occasions de marquer et l’issue aurait été différente, mais nous allons continuer de nous améliorer au fil du tournoi. »

La Lettonie a brisé l’égalité de 0-0 lors d’un avantage numérique avec 1,5 seconde à jouer à la première période, lorsque Miks Indrasis a déjoué Darcy Kuemper d’un tir qui s’est faufilé entre les jambières du gardien canadien.

Oskars Batna a doublé l’avance du pays-hôte en faisant dévier derrière Kuemper un tir à la trajectoire capricieuse de Ronalds Kenins.

Kuemper a bloqué 15 tirs devant le filet du Canada, qui a perdu un troisième match d’ouverture consécutif au Championnat du monde.

« Nous devons donner beaucoup de crédit à la Lettonie. Nous savions qu’ils allaient être solides défensivement, et leur gardien a très bien joué. Je pense que nous avons généré de nombreuses occasions, mais pour certains de nos joueurs, c’était la première fois qu’ils jouaient sur la grande glace, et cela peut vraiment avoir une incidence », a avancé Brandon Pirri, un porte-couleurs des Blackhawks de Chicago dans la LNH.

« Au fil du match, nous avons été en mesure de créer davantage de bonnes occasions de marquer. Nous devons consolider notre style de jeu en équipe, mais nous avons pu tirer des leçons de la partie de ce soir et allons continuer de nous améliorer pour la suite. »

Le Canada jouera son prochain match dimanche, contre les États-Unis.

Dans un autre match du groupe B, l’Allemagne a vaincu l’Italie 9-4.

Dans des duels du groupe A, la Russie a battu la République tchèque 4-3 et la Slovaquie a pris la mesure de la Biélorussie 5-2.