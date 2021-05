Les Canucks de Vancouver ont offert une prolongation de contrat de plusieurs saisons à l’entraîneur-chef Travis Green.

La Presse Canadienne

L’Organisation lui donna ainsi un vote de confiance après une saison difficile. Durement touchée par une éclosion de COVID-19, l’équipe a terminé au dernier rang de la section Nord avec une fiche de 23-29-4.

L’éclosion est survenue à la fin de mars et a touché 21 joueurs et quatre entraîneurs, dont Green. Les rencontres des Canucks ont été repoussées pendant plus de deux semaines.

Le Britanno-Colombien de 50 ans en était à la dernière année de son contrat, lui qui avait été embauché en avril 2017 pour remplacer Willie Desjardins.

En 289 rencontres derrière le banc, Green a une fiche de 125-132-32.

Par communiqué, le directeur général Jim Benning a déclaré que Green était le candidat idéal pour mener et développer le jeune noyau de l’équipe.