Jadis, un pas pire joueur du nom de Wayne Gretzky a déjà offert au monde cette perle de philosophie : « On rate 100 % des tirs qu’on ne tente pas. »

Richard Labbé

La Presse

À 20 ans, on présume que Cole Caufield n’a jamais vu jouer le grand Wayne. En fait, s’il a vu un membre de la famille Gretzky en action, c’est probablement Paulina et son compte Instagram. Mais on présume aussi que le jeune Caufield a déjà choisi d’adhérer à la philosophie du 99, et ça, pour le Canadien comme pour ses partisans, c’est une excellente nouvelle.

Qu’on se comprenne bien : Caufield, à son premier match dans la LNH, lundi soir à Calgary, n’a pas eu grand-chose à voir dans la victoire, combien immense, de 2-1 du Canadien face aux Flames. Il n’a pas récolté de but, pas récolté de passe non plus.

Mais il a lancé quatre fois, un sommet chez les attaquants du Canadien. À un moment donné, il a tenté de surprendre le gardien Markstrom depuis le coin de la patinoire, d’un angle restreint. De cet endroit, Caufield avait probablement autant de chances de marquer que de gagner à la loterie, mais il n’a pas hésité et il s’est dit : pourquoi pas ?

Ça nous ramène au grand Wayne, qui faisait ça, lui aussi. Non, on ne va pas se mettre à comparer Cole Caufield à Wayne Gretzky après un match, et on ne le fera pas non plus après 100 matchs ou 200 matchs. Mais les attaquants de grand talent ont tous cette même mentalité. Cette confiance de penser pouvoir marquer de n’importe où sur la glace.

Sérieux, quel est le dernier attaquant du Canadien à avoir eu un tel flair pour le filet ? On pourrait chercher longtemps…

« Si je vois une bonne ouverture, je vais tenter le tir, a-t-il répondu après le match. Je vais lancer de n’importe quel endroit en espérant qu’il va se passer quelque chose… »

C’est beau, ça. C’est aussi quelque chose qui manque au Canadien depuis… Alex Kovalev ? Au moins.

La suite lui appartient, bien sûr, mais elle appartient aussi à la direction du Canadien, qui devra le laisser être lui-même et ne pas tenter d’en faire quelqu’un qu’il n’est pas. Si jamais son style échevelé et sa propension à lancer de n’importe où mènent à des revirements, eh bien, ce sera ça. Et il faudra le tolérer, parce que vraiment, qui d’autre, dans cette organisation, possède ce potentiel offensif ?

On va vous le dire tout de suite : personne.

La victoire, elle, était très nécessaire. Les Flames ne sont pas morts, pas encore, mais le Canadien, avec une avance de six points au classement et encore neuf matchs à jouer, est bien en voiture. D’ici la fin, une fiche de ,500 devrait s’avérer suffisante pour confirmer une place en séries.

Au fait, qui a réussi le but de la victoire, lundi soir ? Tyler Toffoli, encore lui, un homme qui a déjà réussi 31 buts dans la saison de sa vie, et qui en a maintenant 25 dans celle-ci. Dans une saison « normale » et à ce rythme, Toffoli aurait 47 buts. On en profite pour rappeler que la dernière fois qu’un joueur du Canadien a réussi une saison de 50 buts, les Rolling Stones étaient encore des jeunes hommes.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Tyler Toffoli (73)

Le Canadien va maintenant rentrer à la maison pour un passage de quatre matchs de suite au Centre Bell, en commençant par la visite des Maple Leafs de Toronto mercredi soir. Le moment serait bien choisi pour coller quelques victoires, ce que cette équipe n’a pu faire depuis le 1er avril.

En attendant, les décideurs du Canadien devront jouer de perspicacité et trouver une façon de garder Cole Caufield dans la formation. Ce jeune homme est trop talentueux pour aller perdre son temps dans les gradins.

« Il faut qu’il joue », a d’ailleurs dit l’entraîneur Dominique Ducharme avant le match.

Oui, il le faut.

Dans le détail

Drouin de nouveau absent Où est Jonathan Drouin ? En tout cas, il n’est pas sur la glace, et selon Dominique Ducharme, il ne sort pas trop souvent non plus. « Ça fait un bout qu’il n’est pas sorti de sa chambre », s’est contenté de répondre l’entraîneur à son sujet avant le début du match de lundi soir. L’attaquant québécois ne souffrirait pas de symptômes liés à la COVID-19, selon ce que l’équipe a déjà fait savoir, mais il est sur la touche depuis le 21 avril, et il a dû rater les trois derniers matchs de son club, les trois contre les Flames à Calgary. Un autre attaquant a raté le match de lundi soir en raison d’une blessure, soit Paul Byron.

Romanov dans l’escouade de réserve On savait que la gestion d’une équipe de hockey de la Ligue nationale était quelque chose de compliqué, mais à ce point ? De toute évidence, la direction du Canadien a dû penser et repenser à une foule de scénarios avant de pouvoir être en mesure d’insérer Cole Caufield dans la formation. En gros, celui qui a écopé est Alexander Romanov. En désespoir de cause, le Canadien, afin de libérer de l’espace salarial et pour permettre à Caufield de jouer lundi soir, a dû affecter le défenseur russe à son escouade de réserve. Avec tout ça, le rappel de Caufield en situation d’urgence permet au club de conserver son dernier droit de rappel pour un dernier joueur d’ici à la fin de la saison. On peut présumer que Romanov sera éventuellement le joueur rappelé, mais il ne faut pas oublier que l’attaquant Jake Evans compte pour un rappel d’urgence. Evans pourrait donc être renvoyé à l’escouade de réserve… à moins de devenir le dernier joueur rappelé.

Darryl Sutter en pleine forme L’entraîneur des Flames, humoriste à ses heures, a de nouveau offert un point de presse assez bref au terme du match, avec des réponses aussi brèves, incluant le classique « si vous avez regardé le match », que tout le monde adore parmi les médias. On peut en déduire que le coach des joueurs en rouge était un peu furieux d’avoir perdu ce match. « C’était un match serré entre deux équipes structurées, a-t-il expliqué. Ils ont marqué en avantage numérique, nous aussi. […] On a eu nos chances d’égaliser, on a même frappé le poteau. C’est un match comme il s’en joue en séries éliminatoires. » Il n’y a pas eu d’autres questions.

En hausse Jake Evans Le genre de joueur intelligent que tout entraîneur veut avoir de son bord. Le Canadien pourra-t-il continuer de lui faire une place ?

En baisse Ben Chiarot Il a écopé d’une mauvaise pénalité et s’en est très bien tiré en fin de match quand il a envoyé une rondelle dans les gradins… sans que les arbitres sévissent.

Le chiffre 4 Nombre de points récoltés par le Canadien lors des cinq derniers matchs, à Edmonton et à Calgary.

Ils ont dit

J’ai trouvé que Cole Caufield a été bon. Il ne m’a pas paru nerveux. Il a fait du bon travail et il a même aussi obtenu quelques occasions de marquer. Shea Weber

Je ne me fixe jamais un objectif de nombre de buts que je voudrais atteindre avant de commencer une saison… Ça a été une saison plaisante jusqu’ici, et ce n’est pas terminé. Tyler Toffoli

Juste le fait d’avoir pu passer la semaine avec les gars et de pouvoir m’entraîner avec eux, c’est quelque chose qui m’a aidé. J’ai pu regarder les matchs de près aussi et ça m’a aidé. Cole Caufield

J’ai aimé le match de Cole [Caufield], il a été solide. Il a joué de la bonne façon, et c’est bien de voir un jeune arriver avec une telle énergie. Dominique Ducharme

On avait besoin de cette victoire, on se retrouve dans une position difficile. Tant qu’il y aura de l’espoir, on va continuer de pousser. Mais c’est dur, oui. On aimerait reprendre ce match. Elias Lindholm