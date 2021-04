La séquence coïncide avec les acquisitions des attaquants Taylor Hall et Curtis Lazar, qui ont été échangés par les Sabres le 12 avril.

(Buffalo) David Pastrnak a récolté un but et deux mentions d’aide et les Bruins de Boston ont vaincu les Sabres de Buffalo 5-1, jeudi soir.

John Wawrow

Associated Press

Pastrnak a inscrit deux buts et huit assistances lors d’une séquence de cinq parties avec au moins un point. Matt Grzelcyk a donné les devants aux Bruins à 12 : 50 du deuxième engagement alors que le gardien recrue Jeremy Swayman a stoppé 29 tirs.

Brad Marchand, Nick Ritchie et David Krejci ont aussi enfilé l’aiguille pour l’équipe de Boston, qui n’a pas perdu à ses six derniers matchs.

La séquence coïncide avec les acquisitions des attaquants Taylor Hall et Curtis Lazar, qui ont été échangés par les Sabres le 12 avril. Il s’agit également de la plus longue série de victoires de Bruins depuis celle entre le 21 janvier et le 8 février 2020.

Les Bostonnais montrent un dossier de 13-4-2 à leurs 19 dernières parties et ils se sont replacés dans la course pour le premier rang de la section Est. Seulement quatre points les séparent du sommet, détenu par les Capitals de Washington.

Arttu Ruotsalainen a été l’unique buteur des Sabres, qui ont perdu les cinq affrontements contre les Bruins cette saison. Dustin Tokarski a réalisé 33 arrêts.