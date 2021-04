(Arlington) Conor Sheary a signé un contrat de trois millions pour deux ans avec les Capitals de Washington, mercredi.

Associated Press

L’attaquant de 28 ans a récolté 11 buts et 19 points cette saison, en 40 matchs.

Mardi, Sheary a fourni un but et trois points et les Capitals ont battu les Flyers 6-1, inscrivant un troisième gain d’affilée.

Lors du match précédent, un doublé de l’Américain a aidé Washington à malmener les Bruins, 8-1.

Sheary en est à 83 buts et 169 points en carrière, en 365 matchs.

Il a aussi joué avec Buffalo et Pittsburgh, aidant les Penguins à remporter deux fois la coupe Stanley.

Sheary s’est joint aux Penguins en 2015, comme joueur non repêché.

Dans la NCAA, il a joué avec l’Université du Massachusetts ; il vient d’ailleurs de ce coin de pays.