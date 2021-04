PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Buffalo) Les Sabres de Buffalo ont pris la décision de retirer de la formation l’attaquant Taylor Hall pour leur match contre les Devils au New Jersey, mardi, en prévision d’un possible transfert du joueur par excellence en 2018 dans les prochains jours.

Associated Press

Le porte-parole de l’équipe, Chris Dierken, a révélé que Hall ne ferait pas partie de la formation lors de la mise à jour peu de temps après que l’entraîneur par intérim Don Granato ait évoqué cette possibilité avant de conclure sa visioconférence, mardi.

La décision de rayer le nom de Hall de la formation survient à une semaine de la date limite des transferts dans la LNH lundi, et les Sabres semblent être en mode liquidation. Les Sabres occupent le dernier rang du classement général de la LNH et ils sont presque mathématiquement assurés de rater les séries éliminatoires pour une dixième saison consécutive.

Hall a signé un contrat d’un an de huit millions US avec les Sabres en octobre et il peut devenir joueur autonome sans compensation cet été. La plupart des équipes ayant peu d’espace sous le plafond salarial de 81,5 millions, les Sabres devraient conserver une partie de son salaire pour faciliter son transfert.

L’addition de Hall n’a guère aidé à relancer les Sabres. Auteur d’au moins 20 buts à six reprises dans la LNH, il ne totalise que deux buts et 17 passes en 37 matchs cette saison et il n’a pas marqué lors d’une séquence de 16 matchs consécutifs.

Le directeur général Kevyn Adams n’a pas exclu d’échanger Hall le mois dernier, alors que le joueur affirmait publiquement qu’il était prêt à écouter les offres au cas où il devrait renoncer à la clause de non-échange à son contrat.

Les Sabres ont déjà été actifs sur le marché des échanges, cédant le vétéran joueur de centre Eric Staal au Canadien de Montréal et le gardien Jonas Johansson à l’Avalanche du Colorado le mois dernier.