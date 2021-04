(New York) Artemi Panarin a inscrit un but et récolté trois mentions d’assistance, Adam Fox s’est signalé avec un but et deux passes et Alexis Lafrenière a enfilé son sixième but de la campagne, mardi soir, dans la victoire de 8-4 des Rangers de New York face aux Penguins de Pittsburgh.

Associated Press

Colin Blackwell, Mika Zibanejad, Ryan Strome, Kaapo Kakko et Pavel Buchnevich ont aussi fait vibrer les cordages dans le camp des Rangers, qui ont amassé au moins un point dans un quatrième match consécutif (3-0-1). C’était la première fois en 11 ans que huit joueurs des Rangers noircissaient la feuille de pointage un même soir.

Igor Shesterkin a effectué 42 arrêts et signé sa troisième victoire d’affilée pour les Rangers.

Jared McCann, Mike Matheson, Jake Guentzel et Brian Dumoulin ont riposté pour les Penguins, qui ont subi une deuxième défaite en sept rencontres.

Casey DeSmith a cédé quatre fois sur 11 tirs avant d’être remplacé par Tristan Jarry devant la cage des Penguins. Le défenseur Kristopher Letang a ajouté deux passes à sa fiche.