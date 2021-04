John Tavares et William Nylander

(Calgary) Auston Matthews et John Tavares ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide, guidant les Maple Leafs de Toronto vers une victoire de 4-2 aux dépens des Flames de Calgary, dimanche soir.

Donna Spencer

La Presse Canadienne

Morgan Rielly et Alex Galchenyuk ont aussi enfilé l’aiguille pour les Maple Leafs, qui trônent toujours au premier rang de la section Nord.

Le gardien Michael Hutchinson a repoussé 32 des 34 tirs dirigés vers lui devant le filet des Torontois.

Joakim Nordstrom et Andrew Mangiapane ont fait bouger les cordages pour les Flames, qui ont perdu huit de leurs 10 dernières sorties.

David Rittich a stoppé 26 rondelles dans la défaite pour les Flames, qui accusent six points de retard derrière le Canadien de Montréal pour le quatrième échelon de la section Nord.

Les deux équipes croiseront le fer à nouveau lundi. Les Maple Leafs ont gagné cinq des sept affrontements entre les deux clubs cette saison.