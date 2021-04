(Montréal) Le Canadien a annoncé vendredi matin avoir accordé un contrat d’un an au défenseur Corey Schueneman en vue de la saison prochaine.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Après avoir disputé quatre saisons complètes dans la NCAA avec l’Université Western Michigan, le natif de cet État a disputé 50 matchs étalés sur deux saisons avec le Heat de Stockton, club-école des Flames de Calgary dans la Ligue américaine. Il s’est ensuite entendu avec le Rocket.

À la conclusion du camp d’entraînement, en février dernier, l’entraîneur-chef Joël Bouchard avait identifié Schueneman parmi les joueurs qui retenaient son attention. Il l’avait décrit comme un défenseur « méconnu » puisqu’il jouait auparavant dans l’ouest, mais avait rappelé qu’il avait récolté 21 points en 44 matchs la saison dernière et qu’il pouvait jouer en avantage numérique. « On a regardé une dizaine de matchs sur vidéo, et on a dit go ! », avait encore raconté Bouchard, évoquant un « risque calculé » dans son cas.

Le « risque » a résolument porté ses fruits pour Schueneman, l’un des trois seuls joueurs à avoir disputé tous les matchs du Rocket cette saison. Il revendique 7 points en 21 rencontres. Son entente avec le Tricolore lui rapportera 750 000 $ s’il évolue dans la LNH et 175 000 $ s’il joue plutôt dans les mineures.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Xavier Ouellet Ouellet a participé à trois rencontres avec le Tricolore lors de son séjour avec l'équipe.

Par ailleurs, le Tricolore a indiqué avoir cédé le défenseur Xavier Ouellet et l’attaquant Laurent Dauphin à son club-école. Dauphin n’a pas disputé de match dans la LNH depuis son intégration à l’escouade de réserve le 7 mars dernier. Quant à Ouellet, il n’a récolté aucun point en 3 matchs.