(Uniondale) Anthony Beauvillier a brisé l’égalité lors d’une troisième période de cinq buts des Islanders de New York, qui ont vaincu les Bruins de Boston 7-2, jeudi soir.

Mathew Barzal a récolté un but et une assistance alors qu’Adam Pelech, Jordan Eberle, Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee et Oliver Wahlstrom ont tous fait mouche à une reprise pour les Islanders.

Semyon Varlamov a stoppé 34 tirs pour les New-Yorkais, qui ont signé une deuxième victoire de suite. Ils montrent un dossier de 6-0-1 à domicile.

Les Islanders, qui ont connu leur meilleure soirée offensive de la saison, ont battu les Bruins pour une troisième fois en trois duels.

Nick Ritchie et Craig Smith ont enfilé l’aiguille pour la formation de Boston, qui a subi trois de ses quatre défaites en temps réglementaire cette saison contre les Islanders.

Jaroslav Halak a bloqué 30 lancers à son premier match contre les Islanders depuis qu’il a quitté l’équipe après la saison 2017-18.