(New York) Chris Kreider a fait vibrer les cordages lors d’un avantage numérique en troisième période et il a aidé les Rangers de New York à vaincre les Penguins de Pittsburgh par la marque de 3-1 lundi soir.

Associated Press

Artemi Panarin s’est particulièrement distingué avec un but et deux aides. Kevin Rooney a marqué l’autre filet des Rangers pendant que le gardien Igor Shesterkin repoussait 25 tirs.

Avec ce gain, les Rangers ont mis fin à une séquence de trois défaites face aux Penguins.

Dans le revers, un cinquième à l’étranger pour les Penguins cette saison, Jason Zucker a trouvé le fond du filet et le gardien Casey DeSmith a réussi 21 arrêts.

Les Penguins ont été tenus en échec lors de six opportunités avec l’avantage numérique.

Kreider a brisé l’égalité de 1-1 à 11 : 10 de la troisième période. Adam Fox a fait une feinte à sa gauche avant de diriger la rondelle vers le filet des Penguins. Kreider a redirigé la rondelle derrière DeSmith.

Panarin a mérité sa deuxième aide de la soirée et totalise quatre matchs avec au moins deux points depuis le début de la saison. Il a scellé l’issue de la rencontre en poussant la rondelle dans un filet désert dans les derniers moments du match.

Zucker a donné l’avance aux Penguins au milieu de la première période grâce à un tir d’un angle fermé.

Les Rangers ont égalé la marque vers la fin de la deuxième période pendant une pénalité à retardement grâce à Rooney aidé de Panarin et du défenseur Ryan Lindgren.