Alex Ovechkin (8) et Charlie Coyle (13)

(Washington) Alex Ovechkin a marqué en prolongation à son retour au jeu, Vitek Vanecek a réalisé 40 arrêts et les Capitals de Washington ont battu les Bruins de Boston 4-3, samedi.

Stephen Whyno,

Associated Press

Ovechkin a déjoué Tuukka Rask dès la 28e seconde de la prolongation, à son premier match depuis le 19 janvier.

Le capitaine des Capitals a raté quatre rencontres en raison du protocole lié à la COVID-19.

Nicklas Backstrom a obtenu un but et une aide, Trevor van Riemsdyk a touché la cible pour la première fois dans l’uniforme des Capitals et Richard Panik a marqué en avantage numérique.

Les Capitals avaient pris les devants 3-0 dans la rencontre, mais Nick Ritchie, Brad Marchand et Charlie McAvoy – avec 57,3 secondes à écouler au troisième tiers – ont marqué pour créer l’égalité.

Les Capitals sont invaincus en temps réglementaire (6-0-3).

L’ancien capitaine des Bruins Zdeno Chara a joué près de 21 minutes à son premier match face à son ancienne équipe.

Il s’agissait de son premier match contre les Bruins depuis le 11 avril 2006, alors qu’il s’alignait avec les Sénateurs d’Ottawa.

Chara a été atteint au visage par une rondelle en fin de première période, mais il est revenu au jeu dès le début de la deuxième période.

Les Bruins ont dominé 43-23 au chapitre des tirs au but.

Rask a accordé trois buts sur les 12 premiers tirs des Capitals, mais il a bloqué les 19 tirs suivants.

Les Capitals accueilleront de nouveau les Bruins lundi soir.