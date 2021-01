(New York) Pavel Buchnevich et Artemi Panarin ont tous les deux marqué deux buts et les Rangers de New York ont blanchi les Islanders de New York 5-0, samedi soir.

Associated Press

Kaapo Kakko a aussi trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui avaient été blanchis par ces mêmes Islanders, jeudi soir.

Alexandar Georgiev a profité du jeu plus convaincant de ses coéquipiers pour enregistrer un cinquième jeu blanc dans la LNH, grâce à 23 arrêts.

La recrue Ilya Sorokin a dû effectuer des débuts inattendus dans la LNH, après que le gardien partant Semyon Varlamov eut été atteint à la gorge pendant l’échauffement.

Sorokin a bloqué 27 tirs pour les Islanders. Cory Schneider, qui a signé un contrat d’un an avec l’équipe en janvier, agissait à titre de substitut.

Les Islanders n’ont pas fait mouche en quatre avantages numériques et Mathew Barzal a écopé trois pénalités mineures pendant la rencontre.

Buchnevich a ouvert le pointage dès la troisième minute de jeu du premier engagement. Mika Zibanejad a soutiré la rondelle au défenseur Noah Dobson et il a repéré son coéquipier. Panarin a doublé l’avance des siens lors d’une échappée et les Rangers ont par la suite continué sur cette voie.