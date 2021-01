(Buffalo) T. J. Oshie a marqué un but et ajouté deux aides pour procurer une victoire à Peter Laviolette à son premier match à la barre des Capitals de Washington, qui ont battu les Sabres de Buffalo 6-4.

John Wawrow

Associated Press

Jakub Vrana a volé la rondelle à Eric Staal devant le filet des Sabres pour marquer après 46 secondes de jeu en troisième pour confirmer la victoire des Caps, qui ont bien failli laisser filer une avance de 4-1.

Le but de Vrana est survenu 26 secondes après que le défenseur Jake McCabe eut ramené les Sabres à 4-3.

John Carlson et Nicklas Backstrom ont marqué un but et ajouté une aide chacun, tandis que Brenden Dillon a aussi obtenu un but pour les vainqueurs. Alexander Ovechkin s’est fait complice des deux premiers buts des siens.

Ilya Samsonov a stoppé 22 lancers à son premier départ comme gardien no 1 des Caps à la suite du départ de Braden Holtby cet été.

Taylor Hall, acquis cet été sur le marché des joueurs autonomes, a marqué le premier but des Sabres, qui faisait 1-1 en première.

Les Capitals ont pris les devants pour de bon sur le but d’Oshie. Carter Hutton a stoppé le boulet d’Ovechkin du haut du cercle gauche, mais il n’a pas pu contrôler le rebond. Oshie s’est amené du côté droit pour pousser la rondelle entre les jambes du gardien.

Hutton a terminé le match avec 22 arrêts aussi.

Victor Olofsson a marqué avec 1:54 à faire. Les Sabres ont ensuite retiré Hutton à la faveur d’un sixième patineur, ce qui a pavé la voie au but de Garnet Hathaway dans le filet abandonné.

Hall et McCabe ont ajouté une aide. Tobias Rieder a aussi marqué pour les Sabres.

Avec ses deux points, Ovechkin a porté son total en carrière à 1280, un de moins que l’ex-vedette des Red Wings Alex Delvecchio, qui occupe le 35e rang de l’histoire de la LNH.