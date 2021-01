(Chicago) Le capitaine des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews ratera au moins 10 matchs et 24 jours puisque son nom a été transféré sur la liste des blessés à long terme, jeudi, en raison d’un malaise mystérieux.

Associated Press

Le hockeyeur âgé de 32 ans a annoncé avant le début du camp d’entraînement le mois dernier qu’il avait ressenti des symptômes qui l’ont laissé « épuisé et léthargique ».

Toews et l’équipe n’ont toujours pas précisé la nature du problème, et on ignore les échéanciers pour son retour au jeu. Le vétéran joueur de centre a demandé qu’on respecte sa vie privée alors qu’il tente de retrouver la santé.

Toews a contribué à la conquête de trois coupes Stanley des Blackhawks entre 2010 et 2015. Il a marqué 18 buts et amassé 42 mentions d’aide en 70 matchs la saison dernière, et fut l’un des meilleurs attaquants défensifs et l’un des plus efficaces au cercle des mises en jeu.

D’autre part, les Hawks ont annoncé jeudi que le défenseur Brent Seabrook souffrait d’une blessure au bas du dos et que le nom de l’attaquant Kirby Dach avait été déplacé sur la liste des blessés à long terme à cause d’une blessure à un poignet.