Hurricanes: Reimer, Mrazek et Pesce tous à l’écart longtemps

(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline sont aux prises avec plusieurs blessures sérieuses. Leur défenseur Brett Pesce et leurs gardiens James Reimer et Petr Mrazek ont tous subi des blessures qui les tiendront à l’écart pour un certain temps dans la rencontre de samedi, face aux Maple Leafs de Toronto.

Aaron Beard

Associated Press

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef des Canes, Rod Brind’Amour, lundi, en précisant qu’il ne connaît pas exactement la durée de leur absence.

Reimer est aux prises avec une blessure au bas du corps ; Mrazek souffre d’une commotion cérébrale ; tandis que Pesce est touché à l’épaule. Ce dernier devait être réévalué plus tard lundi.

Les blessures subies par Reimer et Mrazek ont obligé les Hurricanes à se tourner vers leur gardien d’urgence de 42 ans David Ayres, qui a inscrit la victoire à sa fiche dans un gain de 6-3.

L’équipe a rappelé les gardiens Anton Forsberg et Alex Nedeljkovic de leur club-école de Charlotte avant leur match de mardi, contre les Stars de Dallas.

Toujours dans la course aux séries dans l’Est, les Hurricanes ont acquis lundi Vincent Trocheck des Panthers de la Floride contre les attaquants Erik Haula et Lucas Wallmark, en plus de deux espoirs.