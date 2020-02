(New York) Chris Kreider et Mika Zibanejad ont marqué dans un intervalle de six secondes tard en première période pour lancer les Rangers de New York vers une victoire de 5-3 contre les Maple Leafs de Toronto mercredi soir à New York.

Associated Press

Avec cette victoire, les Rangers (26-22-4) se sont approchés à un point du Canadien et du 11e rang du classement général de l’Association Est, avec trois parties en banque.

Kreider, qui revenait au jeu après avoir raté le match de lundi contre les Stars de Dallas, et Zibanejad ont terminé la soirée avec un but et une aide chacun.

Pavel Buchnevich a ajouté un but et deux aides, les autres buts allant aux dossiers de Filip Chytil et de Greg McKegg.

Le gardien recrue Igor Shesterkin a bloqué 26 rondelles et inscrit une quatrième victoire en cinq départs cette saison.

Dans la défaite, Auston Matthews a marqué deux buts. John Tavares a également touché la cible en plus d’obtenir une mention d’aide.

Le gardien réserviste Michael Hutchinson, qui avait gagné ses quatre départs précédents, a repoussé 30 tirs devant les buts des Maple Leafs. Frederik Andersen, le gardien numéro un des Maple Leafs, n’était pas disponible en raison d’une blessure au cou, survenue lundi contre les Panthers de la Floride.

Le fait saillant de la soirée s’est produit alors qu’il restait moins de trois minutes à jouer au premier vingt, avec un score de 1-1.

Kreider a d’abord gagné une mise en jeu dans la zone torontoise et Zibanejad a aussitôt battu Hutchinson d’un tir des poignets pour son 21e de la saison, à 17:18.

Zibanejad a ensuite gagné la mise en jeu au centre de la glace, Kreider s’est emparé de la rondelle, s’est détaché du défenseur Justin Holl et s’est présenté jusqu’à Hutchinson, qu’il a battu d’un tir du revers pour son 19e de la saison, à 17:24.

Le record d’équipe pour les deux buts les plus rapides est de quatre secondes, réussis par Martin St-Louis et Rick Nash, le 19 octobre 2014.

Après le match, les Maple Leafs ont annoncé l’acquisition du gardien Jack Campbell et de l’attaquant Kyle Clifford des Kings de Los Angeles, en retour de l’attaquant Trevor Moore et de deux choix au repêchage.

Âgé de 28 ans, Campbell affiche un dossier de 8-10-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,85 et un taux d’efficacité de ,900 en 20 matchs à titre de réserviste pour Jonathan Quick cette saison.