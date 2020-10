(Los Angeles) Les Kings ont acquis le défenseur Olli Maatta des Blackhawks de Chicago en retour de l’attaquant Brad Morrison, a annoncé le directeur général du club de Los Angeles Rob Blake par voie de communiqué dimanche.

La Presse Canadienne

« Olli est un joueur complet qui s’adaptera parfaitement à notre brigade défensive, a déclaré Blake. Il est jeune, mais il possède déjà beaucoup d’expérience dans la LNH, dont deux conquêtes de la Coupe Stanley. »

Maatta, qui est âgé de 26 ans, a marqué quatre buts et récolté 13 mentions d’assistance en 65 rencontres la saison dernière avec les Blackhawks, alors qu’il affichait un temps de jeu moyen de 18 : 25 par rencontre. En neuf matchs éliminatoires, le Finlandais a inscrit trois buts et amassé trois mentions d’aide, en plus d’afficher un différentiel de plus-7.

Avant de se joindre aux Hawks, Maatta a passé six saisons avec les Penguins de Pittsburgh entre 2013 et 2019. Il avait d’ailleurs été sélectionné en première ronde, 22e au total, par les Penguins lors du repêchage de la LNH en 2012.

Maatta a gagné la Coupe Stanley avec eux en 2016 et 2017, et il totalise 29 buts et 95 mentions d’assistance en 427 matchs en carrière dans le circuit Bettman. Le hockeyeur de six pieds, deux pouces et 210 livres a également récolté cinq buts et 22 passes en 78 parties éliminatoires en carrière.

Pour sa part, Morrison n’a toujours pas disputé de match en carrière dans la LNH. L’attaquant âgé de 23 ans a toutefois inscrit 10 buts et obtenu 10 mentions d’assistance en 50 parties la saison dernière avec le Reign d’Ontario, le club-école des Kings dans la Ligue américaine de hockey.