Les Coyotes de l’Arizona ont placé le nom de Michael Grabner au ballottage samedi afin de racheter le contrat du rapide attaquant.

Stephen Whyno

Associated Press

Il restait une saison à écouler à son contrat qui accapare 3,35 millions US sur la masse salariale des Coyotes, et qui lui aurait rapporté 3,775 millions. Si Grabner n’est pas réclamé d’ici dimanche, alors son rachat coûtera un peu plus de 2,5 millions aux Coyotes, effacera son contrat de la masse salariale et coûtera 1,26 million supplémentaire en 2021-22.

Grabner, qui est âgé de 32 ans, a amassé 11 points au cours du calendrier régulier écourté, et inscrit trois buts en neuf matchs éliminatoires. Il avait ratifié ce pacte avec les Coyotes après avoir marqué 27 buts lors de la saison 2017-18.

Si Grabner décide de poursuivre son aventure dans le circuit Bettman la saison prochaine, il en serait alors à sa septième organisation après les Canucks de Vancouver, les Islanders de New York, les Maple Leafs de Toronto, les Rangers de New York, les Devils du New Jersey et les Coyotes.

Grabner a marqué 175 buts et amassé 101 mentions d’assistance en 640 matchs en carrière dans la LNH, en plus d’avoir obtenu 15 points en 40 rencontres éliminatoires.