Les Stars de Dallas doivent apporter quelques correctifs sinon la finale de la Coupe Stanley pourrait se terminer rapidement.

Stephen Hawkins

Associated Press

Après deux matchs consécutifs avec une période de trois buts, le Lightning de Tampa Bay a tout le momentum et détient une avance de 2-1. Maintenant, les joueurs prendront part à la première séquence de deux matchs en 24 heures en finale depuis 2009 et seulement la deuxième depuis le milieu des années 1950.

« Tu dois simplement te concentrer sur la partie. Nous avons le luxe de ne pas voyager et de ne pas se soucier des problèmes ici, a exprimé le défenseur du Lightning Kevin Shattenkirk, jeudi. Il ne faut que se soucier de demain et ne pas regarder trop loin parce que le prochain match est très important. »

Avec une victoire vendredi, la troupe de Tampa Bay se retrouverait à un seul gain de la deuxième conquête de la coupe Stanley de son histoire.

Que ce soit avec ou sans le capitaine Steven Stamkos, qui a touché la cible lors du troisième affrontement de la série, le Lightning a l’occasion de placer ses adversaires dans les câbles.

Le meilleur trio des Stars n’a marqué aucun but contre le Lightning. Le capitaine Jamie Benn et Tyler Seguin n’ont obtenu aucun point tandis qu’Alexander Radulov a récolté trois aides.

Les Stars ont donné le ton en jouant physiquement lors du premier match, qu’ils ont gagné alors qu’ils étaient reposés, mais ils n’ont pas été capables de maintenir le rythme. Ils ont alloué trois buts en première période lors du deuxième duel et trois buts au deuxième engagement de la troisième partie.

« En ce moment, il n’y a qu’un seul match dans nos pensées et c’est le prochain, a affirmé le joueur de centre des Stars Joe Pavelski. C’est un moment clé dans la série. Nous sommes en finale et nous trouverons de l’énergie si nous en avons besoin. Pour l’instant, il faut retrouver notre rythme et le maintenir pendant de longues périodes. »

Stamkos a effectué un retour au jeu mercredi soir, disputant un premier match depuis le 25 février. L’entraîneur-chef Jon Cooper a indiqué jeudi qu’il ne savait pas si le but de Stamkos serait son seul tir des séries.

Stamkos n’a effectué que cinq présences sur la glace et il a joué pendant moins de trois minutes. Son seul tir depuis le début des séries a toutefois eu un grand impact, donnant les devants 2-0 au Lightning moins de sept minutes après le début de la troisième rencontre.

La LNH disputera des matchs en finale de la Coupe Stanley pendant deux journées consécutives pour une première fois depuis 2009. À l’époque, les Red Wings de Detroit avaient remporté les deux premiers duels de leur série contre les Penguins de Pittsburgh, qui avaient éventuellement soulevé la coupe Stanley en sept parties.

À une reprise au cours des présentes séries, le Lightning a vécu deux matchs en deux jours. Il avait battu les Bruins de Boston deux fois au deuxième tour.

Les Stars ont vécu cette situation à deux occasions. Ils ont divisé les honneurs contre les Flames de Calgary, en première ronde, et contre l’Avalanche du Colorado, au deuxième tour.