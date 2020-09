(Pittsburgh) Todd Reirden n’est pas resté sans emploi longtemps. Plutôt que de diriger Alex Ovechkin, il travaillera avec Sidney Crosby.

La Presse canadienne

Les Penguins de Pittsburgh ont embauché Reirden et Mike Vellucci pour occuper les postes d’entraîneurs adjoints, en plus d’avoir offert une prolongation de contrat de deux saisons à l’instructeur des gardiens Mike Buckley, a annoncé le vice-président et directeur général de l’équipe Jim Rutherford mercredi.

Reirden avait été limogé par les Capitals de Washington le 23 août, à la suite d’une deuxième élimination hâtive au premier tour des séries éliminatoires dans l’Association Est. Les Capitals ont été éliminés en cinq matchs par les Islanders de New York, la semaine dernière.

Adjoints de Mike Sullivan

Reirden et Vellucci épauleront le travail de l’entraîneur-chef Mike Sullivan, et ils remplaceront Jacques Martin, Mark Recchi et Sergei Gonchar, dont les contrats n’ont pas été renouvelés par les Penguins à la fin de la saison.

Il s’agit donc d’un retour aux sources pour Reirden, puisqu’il a occupé un poste d’entraîneur adjoint chez les Penguins de 2010 à 2014.

L’homme âgé de 49 ans sera responsable de l’avantage numérique et du groupe de défenseurs. Pour sa part, Vellucci aura la tâche de s’occuper de l’infériorité numérique et des attaquants.

Reirden a passé les six dernières saisons avec les Capitals, dont les deux dernières à titre d’entraîneur-chef. Il a aussi contribué à la conquête de la coupe Stanley des Caps en 2018.