(Toronto) T. J. Oshie et Tom Wilson ont touché la cible, Braden Holtby a effectué 30 arrêts et les Capitals de Washington ont défait les Bruins de Boston 2-1 en clôture de leur tournoi à la ronde de la LNH, dimanche après-midi. Ils affronteront donc au premier tour éliminatoire dans l’Est les Islanders de New York, et leur ex-entraîneur Barry Trotz.

« Nous connaissons leur système de jeu, a dit le joueur étoile des Caps Alex Ovechkin. Ce seront des matchs serrés, des matchs robustes. Ce ne sera pas facile. »

Les Bruins, qui ont gagné le trophée des Présidents remis à l’équipe qui a conclu la saison régulière — écourtée en mars — au sommet du classement général, ont perdu leurs trois matchs du tournoi à la ronde et seront la quatrième tête de série dans l’Est. Ils affronteront les Hurricanes de la Caroline au premier tour, dans une reprise de la finale de l’Est en 2019.

« Notre premier trio, qui a été blanchi, devra redoubler d’ardeur afin d’éviter que ça se reproduise contre les Hurricanes, a évoqué l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy à propos de l’unité formée de Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Pastrnak. Ces gars-là vont sans aucun doute retrouver leur synchronisme, car nous aurons besoin de leur production offensive. »

Trotz avait mené les Capitals à leur première conquête de la Coupe Stanley en 2018, avant de quitter en raison d’un conflit contractuel. Trotz s’est joint aux Islanders, tandis que les Capitals offraient leur poste d’entraîneur-chef à son principal adjoint, Todd Reirden. C’est la première fois qu’ils s’affronteront en séries éliminatoires.

« Ce sera toute une série, s’est exclamé Trotz. Les deux équipes ont les éléments nécessaires pour s’affronter. »

On ignore si John Carlson, un candidat au trophée Norris remis au défenseur par excellence de la LNH, sera à son poste pour le match no 1 contre les Islanders, après avoir raté le tournoi à la ronde en raison d’une blessure. Le vétéran âgé de 30 ans s’est blessé en chutant sur la patinoire lors d’un match préparatoire des Caps contre les Hurricanes le 29 juillet. Depuis ce temps, il s’est entraîné, mais n’a pas pris part à une rencontre.

Jake DeBrusk a marqué et Tuukka Rask a réalisé 23 arrêts devant le filet des Bruins.