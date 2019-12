PHOTO MARK LENNIHAN, ASSOCIATED PRESS

(Uniondale) Anthony Beauvillier a touché la cible en prolongation et les Islanders de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-2, samedi, pour porter à six leur séquence de victoires à domicile.

Allan Kreda

Associated Press

Beauvillier s’est amené en échappée à 3 : 04 et il a déjoué Linus Ullmark du côté du bloqueur pour enregistrer son 10e but de la campagne.

Les Islanders montrent un dossier de 13-2-1 sur leur patinoire et ils ont profité de l’occasion pour freiner à trois la série de triomphes des Sabres.

Michael Dal Colle et Jordan Eberle ont aussi enfilé l’aiguille pour les Islanders. Semyon Varmalov a effectué 33 arrêts dans la victoire.

Victor Olofsson et Jack Eichel ont répliqué pour les Sabres. Eichel a obtenu au moins un point lors de ses 16 derniers matchs, récoltant 15 buts et 14 aides pendant cette séquence. Ullmark a conclu l’affrontement avec 23 arrêts.