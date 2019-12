(Ottawa) Anthony Duclair a marqué son troisième but de la rencontre en prolongation pour procurer une victoire de 4-3 aux Sénateurs d’Ottawa face aux Blue Jackets de Columbus.

La Presse canadienne

Duclair, qui évoluait avec les Blue Jackets la saison dernière, a maintenant marqué sept buts à ses cinq derniers matchs. Connor Brown a marqué l’autre but des Sénateurs, qui ont profité des 38 arrêts d’Anders Nilsson. Il s’est notamment signalé en prolongation avec de superbes arrêts sur des lancers de Cam Atkinson et Oliver Bjorkstrand.

Alexandre Texier a marqué deux fois pour les Jackets. Atkinson a inscrit l’autre filet dans une cause perdante.

Elvis Merzlikins a amorcé la rencontre, mais il a été retiré après le premier vingt, au cours duquel il a accordé deux buts — de Duclair — sur huit lancers. Les Sénateurs ont en plus vu un troisième but leur être refusé en raison d’un hors-jeu. Joonas Korpisalo s’est amené en relève et a cédé deux fois sur 19 tirs.

Les Sénateurs menaient 3-1 après 40 minutes de jeu, mais Texier a marqué deux fois pour forcer la tenue de la prolongation.