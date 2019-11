PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(New York) Artemi Panarin a signé un doublé et les Rangers de New York ont défait les Capitals de Washington 4-1, mercredi.

Associated Press

Panarin a enfilé ses 10e et 11e buts lors d’avantages numériques.

Panarin a inscrit les filets tôt lors des deux premiers vingts, pour donner un coussin de deux buts aux Rangers.

Le Russe de 28 ans a récolté au moins un point dans 12 matchs de suite, accumulant 19 points durant la séquence.

Kaapo Kakko a été complice des deux premiers buts de la rencontre.

Pavel Buchnevich et Brett Howden ont complété le score pour les vainqueurs.

Les Rangers avaient perdu leurs deux derniers matchs, concédant 13 buts.

Henrik Lundqvist a fait 30 arrêts. Evgeny Kuznetsov a été le seul à le déjouer, à 7:24 en troisième période. Braden Holtby a bloqué 27 rondelles.

Lundqvist en est à 454 victoires. Il a ainsi rejoint Curtis Joseph au cinquième rang à ce chapitre, dans l’histoire de la LNH.

Mika Zibanejad ratait un 10e match d’affilée, à la suite d’une blessure dans le haut du corps.

Les New-Yorkais s’amènent au Canada pour jouer à Ottawa vendredi et à Montréal samedi.