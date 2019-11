(Montréal) Le Canadien de Montréal a rappelé l’attaquant Charles Hudon de son club-école du Rocket de Laval, dimanche, en fin d’après-midi.

La Presse canadienne

Hudon avait été rappelé avant le match de samedi, contre les Devils du New Jersey, et il avait tout de suite été retourné à Laval. Le Québécois de 25 ans avait joué pendant sept minutes et 55 secondes.

L’équipe a confirmé par l’entremise de Twitter que Hudon allait prendre part à l’entraînement de lundi et qu’il voyagerait à Columbus, où le Canadien croisera le fer avec les Blue Jackets, mardi soir.

Hudon avait pris la place de Paul Byron dans la formation, samedi. Byron s’est blessé au bas du corps dans la victoire de 5-2 du Canadien contre les Capitals de Washington, vendredi soir. La formation montréalaise avait également placé le nom de Jonathan Drouin sur la liste des blessés en raison d’une blessure au haut du corps.

En 17 matchs avec le Rocket cette saison, Hudon a inscrit neuf buts, un sommet pour l’équipe, et il a ajouté deux aides.