Bryan Little s’est blessé lors d’une défaite de 2-1 contre les Devils du New Jersey, mardi.

Bryan Little est victime d’un tympan perforé

(Winnipeg) L’attaquant des Jets de Winnipeg Bryan Little a été victime d’un tympan perforé et il doit composer avec des symptômes s’apparentant au vertige après avoir été atteint par un tir près de l’oreille durant un match.

La Presse canadienne

L’entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, s’est adressé aux journalistes, jeudi, et il a donné une mise à jour sur l’état de santé de Little.

Maurice s’attend à ce que Little se rétablisse complètement de sa blessure, mais il n’a pas donné d’échéancier quant au retour au jeu du joueur de centre de 31 ans.

Little s’est blessé lors d’une défaite de 2-1 contre les Devils du New Jersey, mardi. Il patinait derrière le filet adverse quand son coéquipier Nikolaj Ehlers a décoché un lancer frappé de la pointe. La rondelle a touché le côté gauche de la tête de Little, qui s’est écroulé sur la glace.

Little a été transporté à l’hôpital de St. Boniface, où il a reçu 25 à 30 points de suture pour refermer une lacération avant d’être transféré à l’unité neurologique du Centre de santé et des sciences de Winnipeg.

Les Jets ont profité de l’occasion pour rappeler l’attaquant Joona Luoto, du Moose du Manitoba.