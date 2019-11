(New York) Le centre des Canucks de Vancouver Elias Pettersson, l’ailier gauche des Capitals de Washington Jakub Vrana, ainsi que le gardien des Oilers d’Edmonton Mike Smith sont les trois étoiles de la semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse canadienne

Pettersson a mené la LNH avec six aides et neuf points pour aider les Canucks à amasser sept points sur huit (3-0-1) et prolonger leur séquence de matchs avec au moins un point à sept (5-0-2). Il a notamment récolté quatre points, dont un but, dans la victoire de 5-3 inscrite aux dépens des Kings de Los Angeles.

Vrana a quant à lui été le meilleur buteur de la ligue avec cinq buts en trois rencontres, alors que les Caps, qui mènent le circuit Bettman avec 25 points, ont porté à neuf leur séquence de match avec au moins un point (8-0-1). Il a couronné sa semaine avec le premier tour du chapeau de sa carrière dans un gain de 4-2, dimanche, contre les Flames de Calgary.

Finalement, Smith a stoppé 74 des 76 lancers auxquels il a fait face en deux victoires la semaine dernière.