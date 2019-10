PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(Uniondale) Anders Lee a inscrit le but vainqueur en troisième période et les Islanders de New York ont battu les Coyotes de l’Arizona 4-2, jeudi soir.

Associated Press

Derick Brassard et Josh Bailey ont également touché la cible, tandis que Brock Nelson a récolté deux mentions d’assistance pour permettre aux Islanders de remporter un cinquième match d’affilée.

De l’autre côté de la patinoire, Semyon Varlamov a réalisé 21 arrêts pour récolter sa troisième victoire de la campagne.

Michael Grabner et Conor Garland ont répliqué du côté des Coyotes, qui n’ont pas été en mesure de remporter un quatrième match de suite. Darcy Kuemper a pour sa part bloqué 18 lancers, alors que Jakob Chyrchrun s’est fait complice des deux buts des siens.